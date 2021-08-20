Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge müjdesini 2018 yılının mayıs ayında verdi. Erdoğan, polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ile idarecilerin ek göstergelerinin 3600’e çıkartılacağını söyledi. Sonradan muhtelif zamanlarda yaptığı açıklamalarında da 3600 ek gösterge konusunu söz verdikleri şekilde çözeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı’nın açıklamasında 3600 ek göstergenin verileceği meslek mensupları sayıldı ancak ek göstergenin sadece 4 yıllık üniversite (lisans) mezunlarına mı yoksa tüm meslek mensuplarına mı verileceği belirtilmedi.

Hazine Maliye Bakanlığı, 3600 ek göstergenin söz konusu mesleklerde sadece lisans mezunlarına verilebileceğini, aksi takdirde geçmişte o mesleklerden emekli olmuş ortaokul, ilkokul mezunlarına dahi ek gösterge verilmesinin gerekeceğini, böyle bir uygulamanın kamu personel rejiminde dengeleri alt üst edeceğini savunuyor. Memur sendikaları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında eğitim kısıtlaması olmadığını belirterek bu mesleklerdeki herkesin 3600 ek göstergeden yararlandırılmasını istiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sendikalar arasında üç yıldır uzlaşma sağlanamadı. MEMUR-SEN, Türkiye KAMU-SEN ve KESK bu yıl toplu sözleşme görüşmelerine başlanırken 3600 ek gösterge konusunun çözülmesi talebini yinelediler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin memur maaş zammı için teklifini açıklarken 3600 ek gösterge konusunda da önemli bir açıklama yaptı. Bilgin, sendikaların 3600 ek gösterge konusunun 2022 – 2023 yıllarını kapsayan sözleşme döneminde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini söyledi. Bilgin, “Bu teklifi kabul ediyoruz. Bu teklifle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama var. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir” dedi.

EMEKLİ AYLIKLARI VE İKRAMİYELERDE YÜZDE 22 – 25 ORANINDA ARTIŞ

Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmenler ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye tabiler. Hemşireler ve diğer 4 yıllık üniversite mezunu imam – hatipler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar.

Otuz yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi olanların emekli aylığı 4 bin 270 TL, 2200 ek göstergeye tabi olanların ise 4 bin 150 TL. Bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise sırasıyla 5 bin 132 ve 4 bin 989 TL.

3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatiplerin emekli aylığı yüzde 22.06 oranında (943 TL) artarak 5 bin 213 TL’ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 6 bin 265 TL’ye yükselecek.

Hemşireler ve diğer imam – hatiplerin emekli aylığı ise yüzde 25.6 oranında (1063 TL) artarak öğretmen ve polisler ile eşitlenecek.

Otuz yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980 TL, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 TL emekli ikramiyesi alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 TL’ye çıkacak. Birinci gruptakilerde 33 bin 982 TL, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 TL artış olacak. Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi her yıl için 1.132 TL ile 1.276 TL arasında artacak.

3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek? (TL) Mevcut emekli aylığı Mevcut ikramiye 3600 sonrası emekli aylığı 3600 sonrası ikramiye Emekli aylığı farkı İkramiye farkı Öğretmen 4270 153.980 5213 187.962 943 33.982 Polis 4270 153.980 5213 187.962 943 33.982 Hemşire 4150 149.665 5213 187.962 1063 38.297 İmam - hatip (*) 4270 153.980 5213 187.962 943 33.982 İmam - hatip (**) 4150 149.665 5213 187.962 1063 38.297 Hesaplamalar 30 yıllık hizmet üzerinden yapılmıştır Emekli aylıklarına yüzde 4 oranında ek ödeme dahildir. (*) 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu (**) Lisans mezunu

MEVCUT EMEKLİLER DE YARARLANACAK

3600 ek gösterge hayata geçtiğinde, mevcut emekliler de yararlanacak. Ancak, emekli ikramiyesi emeklilik tarihindeki ek gösterge üzerinden ödendiği için 3600 ek göstergeyle ilgili yasa çıkmadan önce emekli olanlar ikramiyedeki artıştan yararlanamayacaklar.

MEMURLAR EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ BEKLETİYOR

MEMUR-SEN Konfederasyonu Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, toplu sözleşme masasında 3600 ek gösterge konusunun ayrıntılı şekilde ele alınmadığını, çok kapsamlı olduğu için zaten bunun mümkün olmadığını söyledi. Beklentilerinin 3600 ek gösterge konusunun takvime bağlanması olduğunu kaydeden Tonbul, Bakan Bilgin’in açıklamasının bu bakımdan önemli olduğunu belirtti.

3600 ek gösterge konusundaki beklenti nedeniyle 65 yaş haddini doldurmayan memurların emeklilik dilekçesini beklettiklerini kaydeden Tonbul, bu gecikme nedeniyle emekli ikramiye ödemelerinde yığılma yaşanacağını söyledi. Tonbul, 3600 ek göstergenin emekli ikramiyesinin yanı sıra emekli aylıklarında artış ve emekli olacak kişilerin yerine alınacak yeni personel nedeniyle önemli bir maliyet getireceğini vurguladı.