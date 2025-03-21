EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?

Emekli bayram ikramiyesini 4 bin TL'ye çıkarak teklifin en geç önümüzdeki hafta sonuna kadar Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Teklif Genel Kurul'da gelecek hafta tekrar gündeme gelecek. Teklifle 3 bin liralık ikramiyeler 4 bin liraya yükseltilecek. İkramiyelerde yüzde 33 oranında bir artış yapılacak.

Bütçeye ek maliyeti 28,4 milyar lira olacak. Senede 2 kez verilen ikramiyelerin bu yıl için toplam maliyeti ise 134,5 milyar lira olması öngörülüyor. Gelecek hafta teklifin en geç 27 Mart Perşembe günü kabul edilmesi bekleniyor.

Kanun teklifi, Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.