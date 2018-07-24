Teklifin görüşmeleri sırasında meslek örgütlerinin temsilcileri komisyonda taleplerini dile getirdi. Komisyonda söz alan CHP milletvekilleri Bülent Kuşoğlu, Özgür Özel, Erkan Aydın ve Kazım Arslan, MHP'li Mustafa Kalaycı, HDP'li Garo Paylan kamuda çalışan doktor ve diş tabibi emeklilerinin aylıklarında yapılan artıştan, eczacılar ve veterinerlerin de yararlandırılmasını istedi. Mustafa Kalaycı, doktor ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına yapılan artışın 2008'den sonra işe girenlere uygulanmayacağını belirterek, onların da kapsama alınması gerektiğini ifade etti. Komisyonda meslek örgütlerinin temsilcileri de söz alarak taleplerini dile getirdi. Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Arman Üney, kamuda çalışan eczacıların yılda 60 günlük yıpranma kapsamına dahil edilmesi nedeniyle teşekkür etti. Üney, emekli aylıklarına yapılan uzman doktor ve diş tabiplerinde 2 bin 5 liralık, uzman olmayanlarda bin 533 liralık zamdan, kamuda çalışan eczacıların da yararlandırılması gerektiğini söyledi.
'BİZ DE 5 YILLIK EĞİTİM ALIYORUZ'
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet de veteriner hekimlerin çalışma şartlarının zor olduğunu, hayvan sağlığını korurken aslında toplum sağlığını ilgilendiren birtakım görevleri de ifa ettiklerini söyledi. Gözet, veteriner hekimlerin şarbon, tüberküloz, kist hidatik, antraks, Kırım Kongo kanamalı ateşi gibi birtakım hastalıklarla direkt temas hâlinde olduklarını kaydederek, kendilerinin de beş yıllık eğitim aldıklarını ifade etti. Gözet, hem emekli aylıklarına zam yapılmasını, hem de yıpranma kapsamına alınmaları gerektiğini kaydetti.
ÖNERGE REDDEDİLDİ
Eczacılar ve veteriner hekimlerin emekli aylıklarında artış yapılmasına ilişkin muhalefet partilerinin verdiği önerge, yapılan oylamada reddedildi.
EMEKLİ AYLIĞINA ZAM KOMİSYONDAN GEÇTİ
Uzman doktor ve diş tabiplerinin emekli aylıklarında 2 bin 5 lira, uzman olmayanların aylıklarında bin 533 lira zam yapılmasına ilişkin hükümleri de içeren torba yasa teklifi komisyonda kabul edildi. Teklif, Genel Kurul'da görüşüldükten sonra yasalaşacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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