Emekli maaşları son dakika
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Emekli maaşları son dakika! Ocak ayı emekli maaşına zam için flaş tahmin!

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri... Temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre yüzde 9.17 oranında zam alan emekliler Ocak ayı zammını bekliyorlar. Peki Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte tahmin...

13.10.2018 - 09:07 | Güncelleme:  

Emekli olma hakkı kazanan milyonlarca çalışan bilindiği üzere ilk ikramiyesini Ramazan Bayramı'nda almıştı. İkinci ikramiye ise Kurban Bayramı'nda geldi. Şimdi ise gözler Ocak ayında gelecek olan zamda. 2018 yılı Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni yılda maaşlara yapılacak olan zam oranları da az çok netleşmeye başladı. Peki, Ocak ayında emekliler ne kadar zam alacaklar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tahmini yanıtlar...

EMEKLİ MAAŞI OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Zam ve ek ödemeler ile yüzleri gülen emekliler bu sene 2 bin lira bayram ikramiyesine kavuştu. Geçtiğimiz Temmuz ayında 6 aylık enflasyon verileri ışığında yüzde 9,17 oranında zam alırken; emekli maaş zamlar 85.79 ile 410,9 lira arasında değişti. Yıl sonu enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından da buna bağlı olarak, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yılda tahminen 39.52 ile 189.32 lira zam alması bekleniyor. Enflasyon yüzde 3.87 olarak çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.87 olarak gerçekleşecek.

MEMUR EMEKLİLER İÇİN...

Toplu sözleşme ile yüzde 4 zam oranına ek olarak yüzde 3,5 enflasyon farkı ile maaşları zamlanan memurlarında yeni yıl maaş artışları belli oldu. Merkez Bankası tarafından önceki gün açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini Ocak ayı zamları için de tabloyu oluşturmaya başladı. Yapılan tahmine göre enflasyonun yıl sonunda orta noktası yüzde 13.4 olmak üzere maaşların yüzde 12.5-14.3 aralığında zamlanması ön görülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BİN 60 LİRA

Yapılan tahminler gerçekleşirse bin 21 lira 39 kuruş olan emekli aylığı bin 60 lira 91 kuruşa; en yüksek emekli maaşı ise 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 51 kuruşa yükselecek. Bunun yanında memur emeklileri ise yüzde 0.37 enflasyon farkı alacak. Durum böyle devam ederse memur ve memur emeklileri de enflasyon farkı da eklenerek zam 4,37 olarak belirlenecek.

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