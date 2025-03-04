Milli gelirden emekli aylığına 0,96 puan katkı

Emekli aylığı Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen prime esas kazanç üzerinden hesaplanıyor. Çalışma hayatı boyunca SGK’ya bildirilen kazançların emeklilik dilekçesi verilen tarihteki güncel değeri bulunuyor. Bu güncel tutar aylık bağlama oranı (ABO) ile çarpılarak emekli aylığı belirleniyor.

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Prime esas kazançların güncellenmesi 2000 öncesi dönem için gösterge ve memur maaş katsayısı ile yapılıyor. 2000 – 2008 arasındaki kazançlar tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış hızının ve gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) artış hızının toplamı ile güncelleniyor. 2008 sonrası kazançlar ise TÜFE artış hızının yüzde 100’ü ile GSYH artış hızının yüzde 30’unun toplamı ile güncelleniyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı GSYH artış hızını yüzde 3,2 olarak açıkladı. Bunun yüzde 30’u 0,96 puana karşılık geliyor. 2024 yılı TÜFE artışı yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yılı için güncelleme katsayısı 1,4544 olarak kesinleşti.

EMEKLİ AYLIKLARI YENİDEN HESAPLANACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Ocak 2025 tarihinden sonra dilekçe verenlerin emekli aylığını bağlarken 2024 yılı güncelleme katsayısını 1,4438 olarak uyguladı. Aylıkları bu katsayı üzerinden bağladı. Milli gelir artış hızının belli olmasıyla bu kişilerin emekli aylıkları 1,4544 güncelleme katsayısı dikkate alınarak yeniden hesaplanacak. Güncelleme katsayısındaki değişim dolayısıyla 1 Ocak 2025 tarihinden sonra bağlanan emekli aylıkları yüzde 0,73 oranında artacak. Örneğin 30.000 TL bağlanmış aylık 30.219 TL’ye yükselecek.

NİSAN AYINDA EMEKLİ AYLIKLARINA YANSIYACAK

Kanun gereği güncelleme katsayısında milli gelirin açıklanmasının ardından yapılan değişiklik emekli aylıklarına nisan ayında yansıtılıyor. Şubat ve mart ayında emekli aylığı bağlanmış kişilere fark ödeniyor. Örneğin ocak ayında dilekçe vermiş olanların aylığı 1 Şubat’ta bağlanmış olduğundan onlara şubat ve mart ayı farkları ödenecek.

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EMEKLİLİĞE HAK KAZANMAMIŞ KİŞİLERİN E-DEVLET’TEKİ AYLIKLARINA DA YANSIYACAK