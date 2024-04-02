Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.955,67 %-0,94
        DOLAR 31,9599 %-0,27
        EURO 34,4423 %-0,27
        ALTIN 2.335,98 %-0,62
        FAİZ 46,28 %-1,47
        GÜMÜŞ GRAM 27,03 %0,28
        BITCOIN 66.461,00 %1,16
        GBP/TRY 40,2405 %-0,24
        EUR/USD 1,0766 %-0,03
        BRENT 89,14 %0,25
        ÇEYREK ALTIN 3.819,35 %-0,62
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emekli promosyonu 2024: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank (kamu bankaları) ne kadar kaç tl emekli promosyonu veriyor, nasıl başvurulur? - Merak Edilenler Haberleri

        Güncel emekli promosyonları: Kamu bankaları kaç TL emekli promosyonu veriyor?

        Emekliler tarafından en çok araştırılan konulardan bir tanesi olan emekli promosyon ödemeleri, kamu bankalarında 12 bin TL'ye kadar çıkarıldı. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların, tercih ettikleri bankadan 3 yıl süreyle maaşlarını alma sözü vermeleri gerekiyor. Sizler için üç kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel emekli promosyon kampanyalarını derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 08:16 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emekli promosyon ödemelerini 12 bin TL'ye kadar çıkaracağını açıklamıştı. Bunun üzerine üç banka emekli promosyon kampanyasında güncellemeye gitti. İşte, Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank güncel emekli promosyon kampanyaları ve detayları...

        2

        HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

        10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL

        15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL

        20.000 TL ve üzeri 12.000 TL TL promosyon alacak.

        3

        HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Emekli maaşınıza ilişkin promosyon ödemesi başvurularınızı;

        Halkbank mobil ve internet şubelerinden,

        ATM’lerden,

        0850 222 92 62 numaralı Emekli Hattı’mızdan

        Tüm Halkbank şubelerinden yapabilirsiniz.

        4

        EMEKLİ MAAŞI HALKBANK'A NASIL TAŞINIR?

        - Halkbank Mobil > Başvuru > Emekli Maaşı Taşıma menüsünden,

        - Halkbank İnternet Şubesi > Başvuru > Emekli Başvuru > Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği menüsünden,

        -0 850 222 0 400 Halkbank Dialog’dan,

        - T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın Halkbank şubemizi ziyaret ederek,

        - Bulunduğunuz ilin SGK İl Müdürlüğü’ne dilekçe vererek,

        - E-devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr adresine girerek, banka değişikliğinizi yapabilirsiniz.

        5

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

        6

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

        Şubelerimiz,

        İnternet Şubemiz,

        Ziraat Mobil,

        ATM'lerimiz,

        SMS,

        Müşteri iletişim merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

        7

        VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,

        10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,

        15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,

        20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL

        promosyon ödemesi yapılabilecektir.

        8

        VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca yurt içi ATM cihazları ve mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla yapılabilir.

        Açıklama geldi! Emekli ve memur maaşları...
        Açıklama geldi! Emekli ve memur maaşları...
        Emeklinin beklediği tarih açıklandı!
        Emeklinin beklediği tarih açıklandı!
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şişli'de yangın faciası! 15 kişi öldü, 7'si ağır 8 kişi yaralandı
        Şişli'de yangın faciası! 15 kişi öldü, 7'si ağır 8 kişi yaralandı
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası! Kurşun yağmuru!
        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası! Kurşun yağmuru!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!