İnternet üzerinden gerçekleştirebileceğiniz birçok önemli uygulamadan biri de Emekli Sandığı maaş sorgulamadır. Bu işlem daha önce iki ayrı resmi internet sitesinden şifresiz olarak gerçekleştirebilmekteydi. Ancak e-SGM resmi internet sayfasının kullanımdan kaldırılması ile Emekli Sandığı maaş sorgulama işlemi de diğer pek çok sorgulama işlemlerinde olduğu gibi artık e-Devlet sistemi üzerinden şifreli olarak yapılmaktadır.

e-DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

e-Devlet üzerinden herhangi bir sorgulama işlemi yapabilmek için bir e-Devlet şifresine ihtiyacınız vardır. e-Devlet şifrenizi alabilmek için size en yakın merkez PTT şubesine kimlik bilgilerinizin okunabildiği nüfus cüzdanınız ile birlikte giderek, e-Devlet şifresi alma başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Başvurunuzu yaptıktan sonra 2 TL işlem ücreti ödeyip, e-Devlet şifrenizi size özel kapalı bir zarf içerisinde teslim alabilirsiniz.

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Emekli Sandığı maaş sorgulama ile ilgili öncelikle bir e-Devlet şifresine sahip olmanız gereklidir. Şifreniz mevcut ise;

Sorgulamak için tıklayınız

Ardından açılan yeni sekmede “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayın. Kimlik doğrulama işlemi için T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi eksiksiz ve doğru bir şekilde girin.

Son olarak “Sisteme Giriş Yap” butonuna tıklayarak, Emekli Sandığı emekli maaşı sorgulama işlemini tamamlayınız.