Emekliler en büyük ikinci parti

2018 yılındaki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin yapıldığı sırada 11.4 milyon emekli bulunuyordu. Dul ve yetimler ile birlikte emeklilerin sayısı 12.2 milyon kişi düzeyindeydi. 0 tarihten Şubat 2023’e kadar olan dönemde emeklilerin sayısı 1.7 milyon kişi artarak 13.2 milyona ulaştı. Dul ve yetimler dahil edildiğinde ise emeklilerin sayısı 1.8 milyon kişi artarak 13 milyon 975 bin oldu.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kanunu kapsamında emeklilik hakkı bulunan 2 milyon 250 bin kişiden 1.8 milyonu mart ayında emeklilik başvurusunda bulundu. Yılsonuna kadar başvuru yapanların sayısının artması bekleniyor. Başvuruda bulunan EYT’lilerin 1.2 milyonunun emeklilik işlemleri tamamlandı. Diğerlerinin işlemleri tamamlandığında emeklilerin sayısı ilk etapta 16 milyon kişiye ulaşacak. Önümüzdeki birkaç yıl içinde de 2.6 milyon EYT’linin daha emekli olması bekleniyor. Böylece, 2028 yılında yapılacak bir sonraki seçime kadar dul ve yetim aylığı alanlarla birlikte emeklilerin sayısının 19 milyona ulaşacağı hesaplanıyor.
|Yıllara göre emekli sayısı
|Dosya bazında emekli sayısı
|Dul-Yetim aylığı alanlar dahil emekli sayısı
|Önceki yıla göre değişim
|2009
|8.488.866
|9.173.780
|2010
|8.820.694
|9.518.704
|331.828
|344.924
|2011
|9.274.705
|10.015.071
|454.011
|496.367
|2012
|9.635.806
|10.382.732
|361.101
|367.661
|2013
|9.893.779
|10.595.966
|257.973
|213.234
|2014
|10.227.047
|10.921.001
|333.268
|325.035
|2015
|10.808.165
|11.384.263
|581.118
|463.262
|2016
|11.171.059
|11.755.365
|362.894
|371.102
|2017
|11.418.722
|12.154.140
|247.663
|398.775
|2018
|11.867.931
|12.613.151
|449.209
|459.011
|2019
|12.214.543
|12.977.719
|346.612
|364.568
|2020
|12.490.714
|13.264.220
|276.171
|286.501
|2021
|12.847.135
|13.644.030
|356.421
|379.810
|2022
|13.128.225
|13.933.020
|281.090
|288.990
|2023 Şubat
|13.166.964
|13.974.785
|38.739
|41.765
Geçen hafta yapılan milletvekili seçimlerinde AK Parti 19.4 milyon, CHP 13.8 milyon, MHP 5.5 milyon, İYİ Parti 5.3 milyon, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP) 4.8 milyon oy aldı.
2018 yılındaki milletvekili seçiminde ise AK Parti 21.3 milyon, CHP 13.4 milyon, HDP 5.9 milyon, MHP 5.6 milyon, İYİ Parti 5 milyon almıştı.
EMEKLİLER EN BÜYÜK 2. PARTİ
Emeklilerin sayısı, 2018 yılında en yüksek oyu alan ikinci sıradaki CHP’den 800 bin kişi fazlaydı. EYT’liler dahil edildiğinde 16 milyon kişiye ulaşan emeklilerin sayısı, 14 Mayıs seçiminde oyunu 2.4 milyon artırmasına rağmen CHP’nin en az 2 milyon üzerine çıktı. Böylece emekliler, 2018’deki seçimlerde elde ettikleri ikinci büyük parti konumunu bu seçimde daha da pekiştirdi.
SEÇİMLERDE EMEKLİNİN SÖZ HAKKI ARTACAK
Emeklilerin toplam seçmen sayısı içindeki ağırlığının artması seçimlerde emeklilerin söz hakkını da artırıyor. Önceki seçimlerde de emeklilerin oy potansiyeli elbette dikkate alınıyordu. Ancak, bundan sonraki seçimlerde emeklileri görmezden gelmek çok daha zorlaşacak. Siyasi partiler, seçime giderken emeklileri daha fazla gözetmek zorunda kalacaklar.
EMEKLİLER NE BEKLİYOR?
Emeklilerin her zaman en doğal beklentisi elbette alım gücünün artırılması için emekli aylıklarına zam yapılması. Ancak, önümüzdeki dönemde bundan daha önemli beklentileri emekli aylığı ile ödenen prim arasındaki bağın tekrar tesis edilmesi olacak.
Emekliler öteden beri 2000 yılından sonrası için intibak düzenlemesi yapılmasını istiyorlardı. 2000 öncesi için emekli olanlara yapıldığı gibi 2000 sonrası emekli olanlara da intibak düzenlemesi yapılmasını talep ediyorlardı.
2019 yılından bu yana en düşük emekli aylığının peş peşe artırılarak 1.000 liradan 7.500 liraya çıkartılması nedeniyle en düşük emekli aylığı alanların sayısı 500 – 600 binlerden 9.5 milyon kişiye ulaştı. Emeklilerin yarıdan fazlası en düşük emekli aylığında birleşti. Prim günü 3600 (on yıl) olan ile 10.800 (30 yıl) olan arasındaki emekli aylığı farkı ortadan kalktı. Hepsi aynı aylığı almaya başladı. Emeklilikte külfet – nimet dengesi bozuldu.
Bundan sonra yapılacak seçimlerde siyasi partiler emeklileri ikna etmek için daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaklar.
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