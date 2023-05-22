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Seçimlerde emeklinin söz hakkı artacak

14 Mayıs’ta yapılan milletvekili seçimlerinde AK Parti 19.4 milyon, ikinci sıradaki CHP 13.8 milyon oy aldı. 2018’deki seçimden bu yana 1.8 milyon kişi artan emeklilerin sayısı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile birlikte 16 milyona yaklaştı. Emekliler Türkiye’nin en büyük ikinci partisi haline geldi. HABERTÜRK’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Emekliler en büyük ikinci parti

2018 yılındaki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin yapıldığı sırada 11.4 milyon emekli bulunuyordu. Dul ve yetimler ile birlikte emeklilerin sayısı 12.2 milyon kişi düzeyindeydi. 0 tarihten Şubat 2023’e kadar olan dönemde emeklilerin sayısı 1.7 milyon kişi artarak 13.2 milyona ulaştı. Dul ve yetimler dahil edildiğinde ise emeklilerin sayısı 1.8 milyon kişi artarak 13 milyon 975 bin oldu.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kanunu kapsamında emeklilik hakkı bulunan 2 milyon 250 bin kişiden 1.8 milyonu mart ayında emeklilik başvurusunda bulundu. Yılsonuna kadar başvuru yapanların sayısının artması bekleniyor. Başvuruda bulunan EYT’lilerin 1.2 milyonunun emeklilik işlemleri tamamlandı. Diğerlerinin işlemleri tamamlandığında emeklilerin sayısı ilk etapta 16 milyon kişiye ulaşacak. Önümüzdeki birkaç yıl içinde de 2.6 milyon EYT’linin daha emekli olması bekleniyor. Böylece, 2028 yılında yapılacak bir sonraki seçime kadar dul ve yetim aylığı alanlarla birlikte emeklilerin sayısının 19 milyona ulaşacağı hesaplanıyor.

Yıllara göre emekli sayısı
Dosya bazında emekli sayısı Dul-Yetim aylığı alanlar dahil emekli sayısı Önceki yıla göre değişim
2009 8.488.866 9.173.780
2010 8.820.694 9.518.704 331.828 344.924
2011 9.274.705 10.015.071 454.011 496.367
2012 9.635.806 10.382.732 361.101 367.661
2013 9.893.779 10.595.966 257.973 213.234
2014 10.227.047 10.921.001 333.268 325.035
2015 10.808.165 11.384.263 581.118 463.262
2016 11.171.059 11.755.365 362.894 371.102
2017 11.418.722 12.154.140 247.663 398.775
2018 11.867.931 12.613.151 449.209 459.011
2019 12.214.543 12.977.719 346.612 364.568
2020 12.490.714 13.264.220 276.171 286.501
2021 12.847.135 13.644.030 356.421 379.810
2022 13.128.225 13.933.020 281.090 288.990
2023 Şubat 13.166.964 13.974.785 38.739 41.765

Geçen hafta yapılan milletvekili seçimlerinde AK Parti 19.4 milyon, CHP 13.8 milyon, MHP 5.5 milyon, İYİ Parti 5.3 milyon, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP) 4.8 milyon oy aldı.

2018 yılındaki milletvekili seçiminde ise AK Parti 21.3 milyon, CHP 13.4 milyon, HDP 5.9 milyon, MHP 5.6 milyon, İYİ Parti 5 milyon almıştı.

EMEKLİLER EN BÜYÜK 2. PARTİ

Emeklilerin sayısı, 2018 yılında en yüksek oyu alan ikinci sıradaki CHP’den 800 bin kişi fazlaydı. EYT’liler dahil edildiğinde 16 milyon kişiye ulaşan emeklilerin sayısı, 14 Mayıs seçiminde oyunu 2.4 milyon artırmasına rağmen CHP’nin en az 2 milyon üzerine çıktı. Böylece emekliler, 2018’deki seçimlerde elde ettikleri ikinci büyük parti konumunu bu seçimde daha da pekiştirdi.

SEÇİMLERDE EMEKLİNİN SÖZ HAKKI ARTACAK

Emeklilerin toplam seçmen sayısı içindeki ağırlığının artması seçimlerde emeklilerin söz hakkını da artırıyor. Önceki seçimlerde de emeklilerin oy potansiyeli elbette dikkate alınıyordu. Ancak, bundan sonraki seçimlerde emeklileri görmezden gelmek çok daha zorlaşacak. Siyasi partiler, seçime giderken emeklileri daha fazla gözetmek zorunda kalacaklar.

EMEKLİLER NE BEKLİYOR?

Emeklilerin her zaman en doğal beklentisi elbette alım gücünün artırılması için emekli aylıklarına zam yapılması. Ancak, önümüzdeki dönemde bundan daha önemli beklentileri emekli aylığı ile ödenen prim arasındaki bağın tekrar tesis edilmesi olacak.

Emekliler öteden beri 2000 yılından sonrası için intibak düzenlemesi yapılmasını istiyorlardı. 2000 öncesi için emekli olanlara yapıldığı gibi 2000 sonrası emekli olanlara da intibak düzenlemesi yapılmasını talep ediyorlardı.

2019 yılından bu yana en düşük emekli aylığının peş peşe artırılarak 1.000 liradan 7.500 liraya çıkartılması nedeniyle en düşük emekli aylığı alanların sayısı 500 – 600 binlerden 9.5 milyon kişiye ulaştı. Emeklilerin yarıdan fazlası en düşük emekli aylığında birleşti. Prim günü 3600 (on yıl) olan ile 10.800 (30 yıl) olan arasındaki emekli aylığı farkı ortadan kalktı. Hepsi aynı aylığı almaya başladı. Emeklilikte külfet – nimet dengesi bozuldu.

Bundan sonra yapılacak seçimlerde siyasi partiler emeklileri ikna etmek için daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaklar.

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