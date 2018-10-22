Emekliliğine 1 yıl ve daha az bir süre kalan ve prim gün sayısını doldurmasına rağmen yaş engeline takılanlar için emeklilik hakkı isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çok sayıda esnaf ve çalışan, emeklilik için gereken tüm koşulları sağlamasına rağmen yaş engeli yüzünden emekli olamıyor. Özellikle emekliliğine 1 yıldan az bir süre kalanlara emeklilik yolu açılırsa bu konuda yaşanan sorun çözülür. Prim gün sayısını ve sigortalılık süresini dolduranların yaş engeline takılmadan emekli olabilmesi için yeni bir düzenleme yapılmalı. Ayrıca esnafımızın emekli olması için gereken 9 bin prim gün sayısı SSK’lı çalışanlarda olduğu gibi 7 bin 200’e indirilmeli. En önemlisi Bağ-Kur emeklisi esnaf ve sanatkarımızın maaşlarında kısa sürede iyileştirmeye gidilmelidir. Esnaf ve sanatkarımız bu konuda gelecek müjdeli haberi dört gözle bekliyor. Esnafımızın ve tüm çalışanların emeklilikten kaynaklı sorunları vakit kaybedilmeden çözüme kavuşmalı” şeklinde konuştu.

“KAMUDA YAŞA TAKILANLAR EMEKLİLİĞE SEVK EDİLMEMELİ"



Öte yandan prim gün sayısını dolduran kamu çalışanlarının yaşa takılıp emekliliğe sevk edilerek mağdur edilmemesini isteyen Palandöken, “Kamuda çalışan vatandaşlar, prim gün sayısını doldurduktan sonra emekli olabilmek için yaşı beklerken emekliliğe sevk ediliyorlar. Bu kişiler emekliliği beklerken çalışamadıkları için 6 ile 12 ay arasında devletten işsizlik maaşı alıyorlar. Oysa bu kesimin yaşı dolana kadar görevlerine devam etmesi hem devlet bütçesi açısından hem de kamu çalışanların mağdur olmamaları açısından daha iyi bir uygulama olur” ifadelerini kullandı.









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