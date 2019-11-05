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Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? Sorularına cevap aramaya devam ediyor. Erken emeklilik yasası ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün bir açıklama yapmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da EYT'liler ile ilgili açıklama geldi.

İBRAHİM KALIN'DAN EYT İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı.

İbrahim Kalın, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda bir basın mensubunun sorusunu yanıtladı.

İbrahim Kalın, şunları söyledi:

"Emeklilikte yaşa takılanlar konusu da bugün gündeme gelmedi.

Ama Çalışma Bakanlığımızın bildiğiniz gibi 3600 ek gösterge ile ilgili bir çalışması var.

O devam ediyor ama bugün o konu da gündeme gelmedi."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EYT YASASI İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadan önce, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan tesislere geldiği sırada bir kadın, makam aracının yanına gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ile bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra makam aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek herkesle tokalaştı. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra "toplantıya geç kalıyorum" diyerek buradan ayrıldı.

EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDILAR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.