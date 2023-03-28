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Emekliye 2023’te 110 milyar TL ilave ödeme

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL’ye ve bayram ikramiyelerinin 2 bin TL’ye çıkartılması nedeniyle emeklilere yılın 9 aylık döneminde fazladan 110 milyar lira ödeme yapılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL’ye çıkartılmasının bir yıllık maliyetinin de 120.8 milyar lira olacağını açıkladı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Emekliye 2023’te 110 milyar TL ilave ödeme

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan torba kanun teklifi hakkında komisyona bilgi verdi. Teklif ile en düşük emekli aylığı nisan ayından itibaren 7 bin 500 liraya çıkacak. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda emeklilere ödenen ikramiye de 1.100 liradan 2.000 liraya yükselecek.

Mustafa Elitaş, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkartılmasının bu yılki maliyetinin 25 milyar lira, en düşük emekli aylığının 5.500 liradan 7.500 liraya çıkartılmasının bu yılki maliyetinin de 85 milyar lira olduğunu söyledi. Bu iki düzenlemeden dolayı 2023’ün geri kalan döneminde emeklilere fazladan 110 milyar lira ödenecek. Yapılan bu artışlardan, mart ayında emeklilik dilekçesi veren EYT’liler de nisan ayından itibaren yararlanmaya başlayacak.

Yasa teklifine ilişkin etki analizine göre, dosya bazında ödenen en düşük emekli aylığı tutarının 5.500 TL’den 7.500 TL’ye çıkartılmasının yıllık maliyeti de 120.8 milyar lira olacak. Torba kanun teklifinin yıllık toplam maliyeti ise 149.3 milyar lirayı bulacak.

CHP’li Bülent Kuşoğlu, emekli aylığındaki iyileştirmenin sadece en düşük emekli aylıklarının yükseltilmesi suretiyle yapılmasının sosyal güvenlik sisteminde dengeleri bozacağını söyledi. Kuşoğlu, “Ücretlilerin nasıl yüzde 60’ı asgari ücretli olduysa, emekli aylıkları da 7 bin 500 TL’ye yaklaştı. Sosyal yardımla sosyal güvenlik sistemi birbirinden farklıdır. Böyle yaparsanız sistem bozulur” diye konuştu.

ŞEREF AYLIĞI YÜKSELTİLECEK

İstiklal Harbi ile Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan muharip gazilere verilen şeref aylığı ile vatani hizmet tertibinden aylık alanların aylıkları, sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın net asgari ücret düzeyine yükseltilecek. Böylece, ek ödeme ile birlikte halen 2.961 TL olan şeref aylığı 8.847 TL’ye çıkacak.

Mustafa Elitaş, canıyla, kanıyla, her şeyi göze alarak vatanını savunmak için giden insanların şeref aylığında sosyal güvenlik olup olmadığına bakılmaksızın farklılık olmaması gerektiği anlayışıyla bu düzenlemeyi yaptıklarını söyledi.

YÜKSEK YARGI ÜYELERİNİN MAAŞLARINA ZAM


Kanun teklifi ile yüksek yargı organlarının başkan ve üyelerinin maaşları ile emekli aylıkları Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile eşitlenecek. Bu düzenlemenin yıllık maliyeti 80 milyon TL olarak açıklandı.

GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRESİ BİR AY DAHA UZAYACAK

Teklif ile geçici işçileri azami çalıştırma süresi 10 ay 29 günden 11 ay 29 güne çıkartılacak. Sürekli işçi kadrolarında boşalma olması halinde, gerekli koşulları sağlayan en kıdemli geçici işçiden başlamak üzere işe alımda öncelik verilecek.

Mustafa Elitaş, İYİ Partili Durmuş Yılmaz’ın “Neden 12 ay değil de 11 ay 29 gün?” sorusuna, “O zaman geçici işçi olmazlar” diye cevap verdi. Yaklaşık 60 bin geçici işçi bulunduğunu kaydeden Elitaş, bunların 31 bininin Milli Eğitim Bakanlığı’nda, 9 bininin ÇAY-KUR’da, 1.520’sinin TÜRK – ŞEKER Fabrikalarında olduğunu ifade etti.

Geçici işçiler ile ilgili düzenlemenin yıllık maliyeti 1.2 milyar lira olarak hesaplandı.

DÖNER SERMAYESİ OLMAYAN SAĞLIKÇILARA MAAŞ ARTIŞI

Daha önce Sağlık Bakanlığı ve devlet üniversitesi hastanelerinde çalışan tabiplere yapılan maaş artışına paralel olarak döner sermayesi olmayan kurumlarda çalışan tabiplerin maaşlarına da artış yapılacak. Mustafa Elitaş, şu an iki gruptaki tabipler arasında maaş farkının iki katına çıktığını belirterek, bu farkın azaltılacağını söyledi. Bu düzenlemenin yıllık maliyeti ise 286.7 milyon lira olarak açıklandı.

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