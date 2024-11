Ünlü model Emily Ratajkowski, ilginç kıyafet seçimiyle gündemde. 33 yaşındaki ABD'li model, ortası yırtılmış kırmızı kazağıyla yine cesur bir görünüm sergiledi.

Ratajkowski, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafında belirgin karın kaslarını tamamıyla ortaya koyan kazağıyla dikkat çekti.

Alışverişe çıktığı anlaşılan ünlü model, alışveriş çantalarını otomobiline taşırken görülüyordu.

Ünlü yıldızın ilk çıkış rolü 2014'te rol aldığı 'Gone Girl'de (Kayıp Kız) Ben Affleck'in canlandırdığı Nick karakterinin sevgilisiydi.

Daha sonra 'We Are Your Friends', 'I Feel Pretty' filmleri ve 'Easy' adlı TV dizisinde yer aldı. Son rol aldığı yapım, Ruben Östlund’ın ödüllü filmi 'Hüzün Üçgeni' oldu.

"BENİ BİR ET PARÇASI OLARAK GÖRDÜLER"