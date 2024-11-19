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        Haberler Dünya Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. günü: Putin yeni nükleer doktrini imzaladı | Dış Haberler

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. günü: Putin yeni nükleer doktrini imzaladı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. gününde Rusya'nın revize edilmiş nükleer silah kullanma doktrinini imzaladı. Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 19.11.2024 - 12:29 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:56
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        Putin yeni nükleer doktrini imzaladı
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        Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın revize edilmiş nükleer silah kullanma doktrinini imzaladı. Putin'in revize edilmiş nükleer doktrine imza atması Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. gününde geldi.

        Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat 2022'de başlattığı "özel askeri operasyon" 1000. gününde Rusya-Ukrayna Savaşı olarak devam ediyor. Putin'den çatışmaların 1000. gününde dikkat çeken bir adım geldi.

        Rus lider, nükleer bir güç tarafından desteklenen herhangi bir ülkenin Rusya'ya yapacağı konvansiyonel bir saldırının ülkesine ortak bir saldırı olarak değerlendirileceğini ilan eden revize edilmiş bir nükleer doktrini imzaladı.

        Putin böylece ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamış oldu.

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        ABD YÖNETİMİNİN UKRAYNA KARARININ ARDINDAN GELDİ

        Putin'in bu kararı ayrıca ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanımasının ardından geldi.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını vurması için izin vermesinin "gerginlikte yeni bir aşama" olduğunu belirterek, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

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        #Vladimir Putin
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