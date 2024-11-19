Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. günü: Putin yeni nükleer doktrini imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın revize edilmiş nükleer silah kullanma doktrinini imzaladı. Putin'in revize edilmiş nükleer doktrine imza atması Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. gününde geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat 2022'de başlattığı "özel askeri operasyon" 1000. gününde Rusya-Ukrayna Savaşı olarak devam ediyor. Putin'den çatışmaların 1000. gününde dikkat çeken bir adım geldi.

Rus lider, nükleer bir güç tarafından desteklenen herhangi bir ülkenin Rusya'ya yapacağı konvansiyonel bir saldırının ülkesine ortak bir saldırı olarak değerlendirileceğini ilan eden revize edilmiş bir nükleer doktrini imzaladı.

Putin böylece ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamış oldu.