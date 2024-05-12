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        Haberler Gündem Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı

        Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 21:24 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:24
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        Emine Erdoğan, Mete Gazoz'u kutladı
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        Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli okçumuz Mete Gazoz'un tarihi başarısıyla bir kez daha gururlandık. Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na adını altın harflerle yazdıran sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.

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