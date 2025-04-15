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        Haberler Gündem Emine Erdoğan: İyiliği büyütürsek insanlığı yaşatırız

        Emine Erdoğan: İyiliği büyütürsek insanlığı yaşatırız

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Üçüncü Küresel Donörler Forumu'na ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Erdoğan, "İyiliği büyütürsek insanlığı yaşatırız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 22:46 Güncelleme: 15.04.2025 - 22:46
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        'İyiliği büyütürsek insanlığı yaşatırız'
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Üçüncü Küresel Donörler Forumu'na ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

        Emine Erdoğan, Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi tarafından İstanbul'da düzenlenen foruma ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

        "İnsanlığı, içinde bulunduğu karanlıktan kurtarmak için başta İslam coğrafyasındaki tüm ülkeler olmak üzere bütün dünyanın güçlerini birleştirmesini temenni ediyorum. Zira iyiliği büyütürsek, insanlığı da yaşatırız. İnsan hayatına verilen önemin her coğrafyada eşit olduğu bir dünya diliyorum."

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        Paylaşılan videoda, Emine Erdoğan'ın forumun açılış törenindeki konuşmasından şu ifadelere yer verildi:

        "Dünyanın şimdiki haline baktığımızda, iç dünyamızın topraklarının çoraklaştığını anlıyoruz. Demek ki insanlığın kalbi bir süredir iyilikten, güzellikten yana boş kalmış. Ruhu bakımsız kalmış. Vicdanı karanlıkta kalmış. Ne yazık ki insanlığın 21. yüzyıl karnesi savaşlarla, çatışmalarla, nefret suçlarıyla dolmuş taşmış. Peki, böyle bir dünyada bize düşen nedir? Umudun bayrağını gittiği her yere beraberinde taşıyan, umut insanı olmaktır. İçinde bulunduğumuz zor şartlara bakıp, gelecekten korkarak hayır işlemekten, infak etmekten asla geri durmamalıyız."

        Videoda konuşmasına yer verilen eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf ise "Gazze'deki güçlü örnek liderliğiniz için, pek çok kişinin sessiz kalmayı seçtiği, daha da kötüsü bazılarının suç ortağı olmayı seçtiği bir zamanda, sayın Hanımefendi, örnek cesaretiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Emine Erdoğan
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