Emine Erdoğan, New York'ta BM Genel Kurulu marjında yoğun bir program yürüttü

Emine Erdoğan, ABDnin New York kentinde düzenlenen BM 79. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere 21-25 Eylülde Cumhurbaşkanı Erdoğana eşlik etti.

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachsı New Yorktaki Türkevinde karşıladı.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılan Emine Erdoğan, New Yorktaki Türkevinde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenen "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ev sahipliği yaptı.

Programa, Nijerya Devlet Başkanının eşi Oluremi Tinubu, Kosova Cumhurbaşkanının eşi Prindon Sadriu, Mauritius Cumhurbaşkanının eşi Sayukta Roopun, Fiji Cumhurbaşkanının eşi Filomena Katonivere, Guatemala Cumhurbaşkanının eşi Lucrecia Peinado, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanının eşi Mirela Becirovic, Yunanistan Başbakanının eşi Mareva Grabowski Mitsotakis, Arnavutluk Başbakanının eşi Linda Rama ile Esvatini Başbakanının eşi Philile Dlamini, bakanlar, milletvekilleri, genel yayın yönetmenleri ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri katıldı.

Emine Erdoğanın, tek tek karşıladığı devlet başkanı eşlerine geleneksel Türk kahvesi ve şerbet ikramında bulunulduktan sonra sergi alanı gezildi. REKLAM BM Genel Sekreteri Antonio Guterresle de bir araya gelen Emine Erdoğan, New Yorktaki Türkevinde düzenlenen "Afrikanın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Programa; Kosova Cumhurbaşkanının eşi Prindon Sadriu, Mauritius Cumhurbaşkanının eşi Sayukta Roopun, Fiji Cumhurbaşkanının eşi Filomena Katonivere, İrlanda Cumhurbaşkanının eşi Sabina Higgins, Botsvana Devlet Başkanının eşi Neo Jane Masisi, Estonya Cumhurbaşkanının eşi Sirje Karis, Nijerya Cumhurbaşkanının eşi Oluremi Tinubu, Bulgaristan Cumhurbaşkanının eşi Desislava Radeva, Surinam Cumhurbaşkanının eşi Mellisa Santokhi, Gabon Cumhurbaşkanının eşi Zita Nyangue Nguema, Gambiya Cumhurbaşkanının eşi Fatoumatta Bah-Barrow, Seyşeller Cumhurbaşkanının eşi Linda Ramkalawan, Kırgızistan Cumhurbaşkanının eşi Aygül Japarova, Guatemala Cumhurbaşkanının eşi Lucrecia Peinado, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanının eşi Mirela Becirovic, AB Konseyi Başkanının eşi Amelie Derbaudrenghien Michel, bakanlar, uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri ve medya kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrikanın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti. REKLAM New Yorkta Malcolm Xin kızı Ilyasah Shabazzı kabul eden Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla Mjid ile Türkevinde bir araya geldi. New Yorkta lider eşlerini buluşturan ABD Başkanı Joe Bidenın eşi Jill Bidenın BM Genel Kurul haftası sebebiyle New Yorka gelen lider eşlerine verdiği özel öğle yemeğine katıldı.