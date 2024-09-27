Galatasaray'ı değiştiren 7 gün!

Okan Buruk yönetiminde son iki sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı ağustos sonundaki yedi gün değiştirdi.

Sezonu 5-0'lık Beşiktaş hezimetiyle açan ardından UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Young Boys'la karşılaşan Galatasaray iki müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.

Yaza şampiyon kadrosunu korumak ve sağ bek, orta saha merkezi ile santrfor rotasyonuna ekleme yapma planıyla giren Galatasaray, bu takviyeleri 3 Ağustos'ta tamamlamıştı. Kadro kalitesi epeyi düşük ve İsviçre Ligi'nde de kötü durumda bulunan Young Boys karşısında alınan yenilgiler, planları da değiştirdi. Oynamadığında sorun çıkartan futbolcuların bileti kesilirken fiziksel olarak en iyi dönemini geride bırakan futbolcularla da yolların ayrılma kararı alındı.

REKLAM Savunmada bir türlü gelişemeyen Derrick Köhn'ün de gidişine onay verilirken Galatasaray ağustos sonu itibarıyla büyük bir transfer operasyonuna girişti. Sol beke 25 yaşındaki Ismail Jakobs, mecburi satın alma maddesiyle kiralanırken Napoli'de kadro dışı kalan Victor Osimhen büyük bir transfer operasyonuyla kadroya katıldı.