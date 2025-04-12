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        Haberler Dünya Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı'nın eşi Latife El Durubi ile görüştü | Dış Haberler

        Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı'nın eşi Latife El Durubi ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:15 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:15
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        Emine Erdoğan, Suriye lideri Şara'nın eşi El Durubi'yle görüştü
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        Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Türkiye'ye gelen Latife El Durubi ile Nest Kongre ve Fuar Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi.

        El Durubi ve Emine Erdoğan görüşmede, Suriye'de kadınlar ve çocuklarla ilgili yapılabilecek ortak çalışmaları ele aldı.

        Görüşmenin sonrası El Durubi, 2023'de BM 78. Genel Kurulu'nda küresel düzeyde imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

        El Durubi ve Emine Erdoğan daha sonra Afrika Kültür Evi standını ziyaret etti. El Durubi, stantta sergilenen ürünleri beğendiğini ifade etti.

        Emine Erdoğan, Latife El Durubi'yi 4 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde ağırlamıştı.

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