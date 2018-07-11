Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında Brüksel'e yaptığı ziyarette, lider eşleri için düzenlenen özel programa katıldı. Samimi bir dostluk ortamında geçen program, Kraliçe Elizabeth Müzik Şapel'inde gerçekleştirildi.

Emine Erdoğan, burada lider eşleriyle farklı ülkelerden sanatçıların yer aldığı konseri izledi. Lider eşleri, Emine Erdoğan'a, Başkan Erdoğan'ın 24 Haziran'daki seçim zaferi dolayısıyla tebriklerini iletti.

Belçikalı ünlü şeflerin Belçika'ya özel ikramlarının yapıldığı programda ayrıca, Belçikalı tasarımcıların eserlerinden oluşan moda gösterisi de sunuldu.

Belçika Başbakanı Charles Michel'in eşi Amelie Derbaudrenghien ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron katıldı.

Ayrıca Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın eşi Malgorzata Tusk, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi Desislava Radeva, Slovenya Devlet Başkanı Borut Pahor'un eşi Mojca Stropnik, İsveç Başbakanı Stefan Löfven'in eşi Ulla Röfven, Estonya Başbakanı Jüri Ratas'ın eşi Karin Ratas, Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in eşi Gauthier Destenay ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in eşi Ingrid Schulerud da hazır bulundu.