Emir Can İğrek son zamanların en çok dinlenen şarkıcılarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu akşam tekrar bölümüyle yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin konuklarından bir olan Emir Can İğrek merak ediliyor. Peki, Emir Can İğrek kimdir? Emir Can İğrek kaç yaşında ve nereli? İşte Emir Can İğrek hayatı, biyografisi haberimizde.
EMİR CAN İĞREK KİMDİR?
İğrek, 2 Nisan 1993'te Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dünyaya geldi. Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Müziğe Tekirdağ'da ve küçük müzik gruplarında başladı. 2019'da Nalan adlı şarkısıyla büyük çıkış yaptı. 2020 PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı" ödülünü almaya hak kazandı. Birçok şarkıcıya da bestelerini veren Emir Can, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim görüyor.
ŞARKILARI
Ağır Roman (2018)
Single'ları
Gönül Davası - 2017
Aç Bağrını - 2018
Defoluyorum - 2019
Gömleğimin Cebi - 2019
Dönsen Bile - 2019
Nevale - 2019
Nalan - 2019
Silahım Yok - 2019
Sapa - 2020
Meydan - 2020
Darbe (feat. Patron) - 2020
Saman Sarısı - 2020
Dargın" (Zeynep Bastık ile) - 2020
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