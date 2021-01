Emir Can İğrek son zamanların en çok dinlenen şarkıcılarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu akşam tekrar bölümüyle yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin konuklarından bir olan Emir Can İğrek merak ediliyor. Peki, Emir Can İğrek kimdir? Emir Can İğrek kaç yaşında ve nereli? İşte Emir Can İğrek hayatı, biyografisi haberimizde.



EMİR CAN İĞREK KİMDİR?

İğrek, 2 Nisan 1993'te Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dünyaya geldi. Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Müziğe Tekirdağ'da ve küçük müzik gruplarında başladı. 2019'da Nalan adlı şarkısıyla büyük çıkış yaptı. 2020 PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı" ödülünü almaya hak kazandı. Birçok şarkıcıya da bestelerini veren Emir Can, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim görüyor.

ŞARKILARI

Ağır Roman (2018)

Single'ları

Gönül Davası - 2017

Aç Bağrını - 2018

Defoluyorum - 2019

Gömleğimin Cebi - 2019

Dönsen Bile - 2019

Nevale - 2019

Nalan - 2019

Silahım Yok - 2019

Sapa - 2020

Meydan - 2020

Darbe (feat. Patron) - 2020

Saman Sarısı - 2020

Dargın" (Zeynep Bastık ile) - 2020