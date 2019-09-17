Emlak Konut GYO, Toplu Konut İdaresi Başkanlığın'dan (TOKİ) KDV dahil 5.1 milyon lira bedelle Yalı Ataköy projesinde bulunan 22 No'lu apart üniteyi satın aldığını duyurdu
Firmadan KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz tarafından İstanbul, Bakırköy, Zeytinlik mahallesi Yalı Ataköy Projesi B2 Blok 22 No'lu apart ünite, KDV Hariç 4.739.600 TL (KDV Dahil 5.118.768 TL) bedel üzerinden T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığın'dan(TOKİ) satın alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
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