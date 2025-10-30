Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Emlak vergisi 2. taksit ödeme tarihleri: Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, taksitler nasıl, nereye yatırılır?

        Emlak vergisi 2. taksit ödeme tarihleri: Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, taksitler nereye yatırılır?

        Ekim ayında son günlere girilirken, emlak vergisi 2. taksit ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi emlak vergisi yılda iki eşit taksitle tahsil edilirken, ilk taksit mart, nisan ve mayısta, ikinci taksit ise kasımda yatırılmaktadır. Peki, "Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, taksitler nereye yatırılır?" İşte Emlak vergisi 2. taksit ödemelerinin yatacağı tarihler...

        Giriş: 30.10.2025 - 18:34 Güncelleme: 30.10.2025 - 18:34
        1

        Kasım ayının gelişiyle birlikte, emlak vergisi ödemelerinin başlayacağı tarih, gündemi meşgul etmeye başladı. Emlak vergisi belediyeye bizzat gidilerek ödendiği gibi belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebilmektedir. Peki, "Emlak vergisi 2. taksit ne zaman, taksitler nasıl, nereye yatırılır?" İşte detaylar...

        2

        EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİTLER NE ZAMAN ÖDENECEK?

        Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım'da başlayacak, 30 Kasım tarihinde sona erecek.

        3

        EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

        Ödeme kanalları çeşitlilik gösteriyor.

        Emlak vergisi ödemeleri, gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden ya da belediyelerin internet sitelerinden yapılabiliyor.

        Ayrıca e-Devlet ekranı ile entegrasyonu bulunan belediyeler, emlak vergisi ödemelerini e-Devlet üzerinden de kabul ediyor.

        4

        Bu entegrasyonun olmaması ve belediye internet sitesi üzerinden ödeme yapılmaması halinde ise belediyeye doğrudan gidilerek ödemenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

        Ayrıca ödemeler veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.

        5

        KİMLER VERGİ ÖDEYECEK?

        Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlar bu vergiyi ödemekle yükümlü.

        Geçen yıl gayrimenkul satın alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor.

