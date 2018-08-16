Emma Stone: Evlenmeyi ve çocuğumun olmasını çok istiyorum

Gelecek hayallerinin oyunculukla ilgili olmadığını söyleyen Oscar’lı aktris Emma Stone, “Evlenmeyi çok istiyorum, çocuğum olmasını çok istiyorum” dedi. “Evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum” diyen ünlü oyuncunun şu an bir ilişkisi yok