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        Emniyet şeridinde lastik değiştirirken TIR çarptı! 3 can kaybı var

        Şanlıurfa'da otomobilin patlayan lastiğini emniyet şeridinde değiştirmeye çalışan 3 kişiye TIR çarptı. Feci kazada 3 kişi de hayatını kaybetti. TIR'ın kaçan sürücüsü ise kısa süre sonra yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:17 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:20
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        Emniyet şeridinde lastik değiştirirken TIR çarptı! 3 can kaybı var
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin patlayan lastiğini değiştirmeye çalışırken TIR çarpan Serhat Çakar (26), Halil Ayhan Sunan (35) ve Ferhat Bingöl (40) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün gece saatlerinde Birecik- Şanlıurfa kara yolunun 74'üncü kilometresinde meydana geldi. Ferhat Bingöl’ün kullandığı otomobilin lastiği patladı.

        3 KİŞİYE ÇARPIP KAÇTI

        Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, yanındaki Serhat Çakar ve Halil Ayhan Sunan ile birlikte lastiği değiştirmeye başladı. Bu sırada Abdulcebar U.'nun (34) kullandığı TIR, 3 kişiye çarpıp kaçtı.

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        Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri Ferhat Bingöl ve Halil Ayhan Sunan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Serhat Çakar ise hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakar da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Ölen 3 kişinin cenazeleri otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        KAÇAN ŞOFÖR YAKALANDI

        Kazanın ardından kaçan TIR şoförü Abdulcebar U. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #haberler
        #Şanlıurfa
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