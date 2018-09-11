Emre Akbaba, İsveç maçını 2 golle getirdi, gündeme oturdu!
11.09.2018 - 00:17 | Güncelleme:
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki ikinci maçında İsveç deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı. Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Emre Akbaba (2) kaydetti. Bu yaz Galatasaray'a transfer olan başarılı futbolcu oyuna 62. dakikada girdi, 88 ve 90+2'nci dakikada attığı gollerle unutulmaz zaaferin mimarı oldu
1
1|14
Türkiye, evinde 2-1 kaybettiği UEFA Uluslar B Ligi'ndeki ilk karşılaşmasının ardından İsveç'e konuk oldu. Ay-yıldızlılarımız Isaac Thelin ve Viktor Claesson'un golleriyle 2-0 geriye düştü. Hakan Çalhanoğlu, skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.
2
2|14
Mircea Lucescu, 62. dakikada Mehmet Topal'ı oyundan alırken yerine Emre Akbaba'yı dahil etti. Galatasaraylı futbolcu önce 88'de harika bir gol attı, sonra maçın bitimine kısa süre kala galibiyeti getirdi!
3
3|14
88. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içine verdiği yerden sert ara pasını Cenk Tosun ayağının dışıyla tek pasla topu Emre Akbaba'ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Akbaba sert bir vuruşla harika gol attı ve Milli Takımımız İsveç karşında 2-0'dan 2-2 yi yakaladı.
4
4|14
90+2'nci dakika oynanırken Emre bir kez daha sahne aldı: Sol kanatta Ömer Bayram'ın pasında topla buluşan Serdar Gürler sol çaprazdan ortasını yaptı ve topa iyi yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu. Milliler böylece sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
5
5|14
Emre Akbaba'nın bu performansı geceye damga vururken sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konu başlığı oldu. İşte Emre için yapılan yorumlardan bazıları:
"Galibiyet Lucescu'ya değil, Emre Akbaba'ya yazar."
6
6|14
"Lucescu, sırtına Emre Akbaba'nın dövmesini yaptırsın. Çocuk resmen ipten aldı"
7
7|14
"Emre Akbaba is the new 'Nihat Kahveci 2008"
8
8|14
"Fatih Terim : Emre Forvet misin ?
Emre Akbaba: Değilim hocam.
Fatih Terim: Forvetsin forvetsin."
9
9|14
"Nihat Kahveci: Çek Cumhuriyeti
Semih Şentürk : Hırvatistan
Emre Akbaba: Oraya bir de İsveç yazmanızı rica ediciğim"
10
10|14
Nihat Kahveci: İşte bu geri dönüş .. Emre Akbaba
11
11|14
"İsviçre'nin taklidini yapan İsveç'i narkoz vermeden ameliyat eden Emre Akbaba bilim adamıdır."
12
12|14
"Emre Akbaba, koca bir millete 5 dakikada unuttuğumuz o Milli Takım ruhunun ne demek olduğunu bir kez daha hatırlattı. Teşekkürler.."
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.