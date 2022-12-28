En çarpıcı konular 'Lider Türkiye'de ele alınıyor

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HABERTURK.COM

Yayınlandığı ilk programla izleyicileri ekranlara kilitleyen Türkiye’nin ilk ve tek siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye', gündemdeki en çarpıcı konuları ele almaya devam ediyor.

Habertürk’te Siyasal İletişimci, Stratejist ve Araştırmacı Faruk Acar’ın mentorluğunda yayınlanan 'Lider Türkiye’de 31 Aralık Cumartesi günü 'Yılın Enleri', 1 Ocak Pazar günü ise 'Sanatta Yasaklar ve Sansür' konuları ele alınacak.

Halkın arasından çıkan yarışmacılarla Türkiye gündemini tartışan, dörderli gruplarda 16 yarışmacının tez-antitezlerini ortaya koyduğu 'Lider Türkiye’, cumartesi ve pazar günü saat 21.00'de yayınlanacak.

Takım oyunlarının ve liderlik vasıflarının ön plana çıkarıldığı 'Lider Türkiye’de kazanan yarışmacı, zoom üzerinden gerçek zamanlı oy kullanan halk jürisinin tercihleriyle belli olacak. Finalde kazanan yarışmacı 500 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olacak.