En çarpıcı konular 'Lider Türkiye'de ele alınıyor

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Habertürk’te Siyasal İletişimci, Stratejist ve Araştırmacı Faruk Acar’ın mentorluğunda saat 21.00’de ekranlara gelen 'Lider Türkiye’de 31 Aralık Cumartesi günü "Yılın En'leri", 1 Ocak Pazar günü ise “Sanatta Yasaklar ve Sansür” konuları tartışılacak.

'Lider Türkiye', Türkiye’de söz sahibi olmak isteyen, fikirlerine ve liderlik vasfına güvenen, yeni ve yıpranmamış yüzler ile halkı tanıştırıyor. 'Lider Türkiye', zamanın ruhunu yakalayan, bugünü takip eden, ezberlerin dışında yeni söz söyleyeni bulmak için ekranlara taşınıyor.

Halkın arasından çıkan yarışmacılarla Türkiye gündemini tartışan 'Lider Türkiye', Faruk Acar’ın mentorluğunda dörderli gruplarda 16 yarışmacı tez-antitezlerini ortaya koyuyor.

Takım oyunlarının ve liderlik vasıflarının ön plana çıkarıldığı Lider Türkiye’de kazanan yarışmacı, zoom üzerinden gerçek zamanlı oy kullanan halk jürisinin tercihleriyle belli olacak. Finalde kazanan yarışmacı 500.000 TL’lik büyük ödülün sahibi olacak.