Android telefon üreticilerini aldıkları güncelleme sayısına göre sıralayan AOSMark, en uzun destek sunulan markaları açıkladı. Üreticilere 0 ila 6 puan arasında skorların verildiği listenin ilk sırasında Google yer aldı.

AOSMark’ın güncelleme desteği alanında açıkladığı “En İyi 20 Üretici” listesinde Google’ın ardından ise OnePlus ikinci sırada yer aldı. Android telefon üreten 20 markanın yer aldığı listeye Türkiye’den ise General Mobile da girdi.

GOOGLE BİRİNCİ, GENERAL MOBILE BEŞİNCİ

Android API seviyesinde değişime sebep olan güncellemeleri baz alarak hazırlanan listedeki markalar 6 üzerinden puanlandı.

Bu puanlama sistemine göre 3.5 puan alan Google birinci olurken General Mobile ise beşinci sırada yer alarak, güncelleme desteği konusunda dünyadaki en iyi 20 telefon üreticisi arasına giren tek yerli marka oldu.

Samsung'un 8. sırada yer aldığı listede, Huawei ise kendine 16. sırada yer bulabildi.

EN ÇOK GÜNCELLEME ALAN TELEFONLAR

Akıllı telefon seçimi yaparken kullanıcıların en çok dikkat ettiği konulardan biri olan markanın işletim sistemi güncellemelerine verdiği önemi ölçmek amacıyla hazırlanan listeye göre Android güncelleme desteği konusunda en iyi telefon üreticileri ve en çok güncelleme alan modeller şöyle sıralandı:

Üretici

Marka Aldığı

Puan Telefon

Modeli Güncelleme

Sayısı Google 3.5 HTC One Google Play edition 5 OnePlus 2.75 Sony Xperia Z 5 Nokia 1.82 Sony Xperia ZL 5 Sony 1.63 Kyocera Android One S2 4 General Mobile 1.62 Sharp Android One S1 4 Wileyfox 1.6 Huawei Nexus 6P 4 Zebra 1.33 LGE Nexus 5X 4 Samsung 1.28 Sharp 507SH 4 Zuk 1.17 Motorola Nexus 6 4 Pantech 1.14 OnePlus One 4 Motorola 1.11 LGE Nexus 4 4 HTC 1.01 Sony Xperia Z Ultra 4 10.or 1.0 Essential Products PH-1 3 Sonimtech 1.0 Google Pixel 3 Vizio 1.0 Google Pixel XL 3 Huawei 0.98 Motorola Moto X (4) 3 Xiaomi 0.93 Nokia Nokia 6 3 Sharp 0.85 Nokia Nokia 7 3 LGE 0.83 Nokia Nokia 8 3 Asus 0.77

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