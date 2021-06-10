En çok şikayet edilen sosyal ağ o!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiSosyal MedyaEn çok şikayet edilen sosyal ağ o oldu! Haberler
ABONE OL

Türkiye'de sosyal medya şikayetleri yüzde 262 arttı, ilk sırada Discord var

Sosyal medya kullanıcıları en çok hesaplarına giriş yaparken sorun yaşıyor. Hesapların çalınması, sahte hesapların kapatılmaması öne çıkan diğer şikayet konuları olurken, Türkiye’de sosyal medya platformları hakkında yapılan şikayetler yüzde 262 arttı. Online şikayet platformu Şikayetvar’ın verilerine göre Türkiye’de en çok şikayet edilen uygulama ise Discord oldu. 

En çok şikayet edilen sosyal ağ o oldu! Haberler
En çok şikayet edilen sosyal ağ o!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya uygulamaları yaşamlarımızın vazgeçilmezleri arasına girdi. We Are Social’ın Digital 2021 raporuna göre, Türkiye bir günde ortalama 7 saat 29 dakikayı internette geçiriyor. 16–64 yaş kullanıcılar için günlük ortalama sosyal medya kullanımındaysa Türkiye 2 saat 57 dakika ile dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor.

Daha çok haberlerden, etkinliklerden ve olaylardan haberdar olma motivasyonuyla kullanılan sosyal medyanın kullanım oranı her geçen gün artarken, yaşanan şikayetler de aynı oranda artıyor. Bu doğrultuda online şikayet platformu Şikayetvar kullanıcıların sosyal medya platformlarıyla ilgili en çok şikayet ettiği konuları bir araya getirdi.

WHATSAPP KRİZİ TETİKLEDİ

2020 ve 2021’in ilk dört ayını karşılaştıran Şikayetvar verilerine göre WhatsApp, Telegram, Signal gibi markaları kapsayan sosyal medya iletişim uygulamaları kategorisinde şikayet artış oranı yüzde 560’a yükseldi.

Bu yükselişte WhatsApp’ın güncelleme krizinin etkisi olduğu gözlemleniyor. Verilere göre bu dönemde WhatApp şikayetleri yüzde 388 arttı.

EN ÇOK ŞİKAYET DISCORD'A GELDİ

Şikayetvar verilere göre sosyal medya platformlarıyla ilgili şikayetler yüzde 262 arttı. En çok şikayet artışının yaşandığı mecraysa daha çok video oyunu oynayanlar tarafından kullanılan Discord oldu (yüzde 1014).

2020-2021 (Ocak, Şubat, Mart, Nisan) döneminde yüzde 610’luk şikayet artışıyla TikTok ikinci sırada, Snapchat (yüzde 567) üçüncü sırada yer aldı. Sırasıyla Instagram, Facebook ve Twitter ise şikayet artış oranıyla öne çıkan diğer sosyal medya mecraları oldu. Türkiye’de sıklıkla kullanılan YouTube’un şikayet artış oranıysa yüzde 102’ye yükseldi.

EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLİYOR?

Sosyal medya uygulamalarıyla ilgili en çok şikayet edilen konular ise şöyle sıralandı:

- Giriş yaparken yaşanan şifre sorunları,

- Hesap çalınması, başkası adına hesap açılması, sahte hesapların kapatılmaması,

- Kimlik doğrulama sorunları,

- Mail veya doğrulama kodlarının alınamaması

- Erişim engeli ve erişim kısıtlamaları,

- Hesapların gerçek olmayan sebeplerle kapatılması,

- Hesabın askıya alınması sonrasında erişim sağlanamaması,

- Yayın ve paylaşım kısıtlamaları,

- Hesaptan kazanılan paraları çekme sorunu,

- Reklam ödemelerinin fazladan alınması veya mecranın reklam vermeye kapatılması

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'de üretilen realme C21 satışa sunuldu - Haberler
TEKNOLOJİİlk yerlisi piyasada
27 şehre 36 yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi kuruluyor
TEKNOLOJİTeknoloji tutkunlarına atölye müjdesi
NASA'nın Jüpiter keşif aracı Juno, gezegenin uydusu Ganymede'i fotoğrafladı
TEKNOLOJİNASA paylaştı! İşte Ay'dan son fotoğraf
SON DAKİKA! Instagram WhatsApp çöktü mü?
TEKNOLOJİInstagram ve WhatsApp çöktü mü?
WhatsApp sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir? Yeni WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal edilebilir mi?
TEKNOLOJİWhatsApp sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir?
Türkiye e-ticaret pazarı pandemi ile yüzde 45 büyüdü - Haberler
TEKNOLOJİE-ticarete yüzde 45'lik pandemi dopingi
Actera, Litum'a ortak oldu
TEKNOLOJİActera, Litum'a ortak oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5G açıklaması
TEKNOLOJİCumhurbaşkanı Erdoğan'dan '5G' açıklaması
Türkiye’de üretilen Xiaomi Redmi 9T satışa çıktı - Haberler
TEKNOLOJİAvcılar’da üretildi, satışa çıktı
Türk oyun şirketi Hungri Games İngiltere'den yatırım aldı - Haberler
TEKNOLOJİTürk oyun şirketine 1.1 milyon dolarlık yatırım