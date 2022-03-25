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Haberler Sosyal Güvenlik İşçi En düşük işsizlik o meslek grubunda
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Bu meslekte eğitim görenler kolay iş buluyor

Türkiye’de çalışma çağında 9 milyonu aşkın üniversite mezunu işgücü bulunuyor. Bunlardan 1.1 milyonu işsiz. Üniversite mezunlarında ortalama işsizlik oranı yüzde 12.4. Bazı bölüm mezunlarında bu oran yüzde 27’yi aşarken, bazı bölüm mezunlarındaki işsizlik oranı ise yüzde 5’in altında. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

En düşük işsizlik o meslek grubunda

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yıllık hanehalkı işgücü verilerine göre, yüksekokul ve fakülte mezunu 9 milyon 143 bin işgücü var. Bunlardan 8 milyon 4 bini istihdam edilirken, 1 milyon 136 bini işsiz. Ülke genelinde işgücüne katılma oranı yüzde 51.4 iken üniversite mezunlarında bu oran yüzde 76.5 düzeyinde yer alıyor. Ülke genelinde işgücünün yüzde 45.2’si istihdam edilirken, üniversite mezunlarında istihdam oranı yüzde 67.0. Çalışmak isteyenlerin oranını gösteren işgücüne katılımın yüksek olması nedeniyle üniversite mezunlarında işsizlik oranı 2021 yılında yüzde 12.4 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye ortalaması ise yüzde 12.0 oldu.

TÜİK’in, yüksekokul ve fakülte mezunlarının en son mezun oldukları alana göre işgücü durumuna ilişkin verileri, gençlerin meslek seçiminde de fikir veriyor. Buna göre, 2.6 milyon kişiyle en fazla iş ve yönetim (işletme, iktisat, kamu yönetimi vs) bölümü mezunu kişi bulunuyor. Bu bölüm mezunlarının 308 bini işsiz ve işsizlik oranı yüzde 12.0, yani Türkiye ortalamasında seyrediyor. İşgücü sayısı bakımından ikinci en büyük grubu 1.3 milyon kişiyle eğitim bölümü mezunları oluşturuyor. Eğitim bölümü mezunlarında işsizlik oranı yüzde 10.5 düzeyinde. Sayısal anlamda 1 milyon 46 bin kişiyle üçüncü büyük grubu oluşturan mühendislik bölümü mezunlarında işsizlik oranı ise yüzde 10.6 oldu.

Hangi üniversite mezunları kolay iş buluyor?
(Bin kişi) İşgücü İstihdam İşsiz İşgücüne katılma oranı (%) İstihdam oranı (%) İşsizlik oranı (%)
Yüksekokul veya fakülte mezunu 9.143 8.004 1.138 76,5 67,0 12,4
Eğitim 1.336 1.195 141 71,5 64,0 10,5
Sanat 278 224 54 72,5 58,4 19,4
Beşeri bilimler 336 285 51 67,9 57,6 15,2
Diller 173 150 22 67,8 59,0 13,0
Sosyal bilimler ve davranış bilimleri 706 599 107 74,4 63,1 15,1
Gazetecilik ve enformasyon 39 31 7 78,0 63,7 18,3
İş ve yönetim 2.567 2.258 308 77,5 68,2 12,0
Hukuk 260 239 21 80,5 74,0 8,1
Biyoloji, çevre ve ilgili birimler 73 64 9 75,0 65,7 12,4
Fiziki bilimler 165 146 19 78,5 69,6 11,3
Matematik ve istatistik 89 83 6 82,1 76,6 6,8
Bilişim ve iletişim teknolojileri 125 105 20 76,0 64,0 15,8
Mühendislik ve işleri 1.046 935 111 86,8 77,6 10,6
İmalat ve işleme 165 143 22 74,1 64,2 13,3
Mimarlık ve inşaat 352 296 56 78,5 66,0 15,9
Tarım, ormancılık ve balıkçılık 172 155 17 79,7 71,6 10,1
Veterinerlik 59 51 8 79,7 68,7 13,8
Sağlık 720 635 85 80,7 71,2 11,9
Refah (Sosyal hizmetler) 84 61 23 65,3 47,6 27,1
Kişisel hizmetler 200 168 32 70,2 59,1 15,8
İş sağlığı ve ulaştırma hizmetleri 80 67 13 84,2 70,3 16,5
Güvenlik hizmetleri 118 113 5 70,3 67,0 4,6

İŞSİZLİK ORANI EN DÜŞÜK GÜVENLİK HİZMETLERİ MEZUNLARINDA

Üniversite mezunları arasında en yüksek işsizlik oranı yüzde 27.1 ile sosyal hizmetler bölümlerinden mezun olanlarda görüldü. Bunu yüzde 19.4 ile sanat bölümleri, yüzde 18.3 ile gazetecilik ve enformasyon bölümleri izledi. Ayrıca, iş sağlığı ve ulaştırma hizmetleri, mimarlık ve inşaat, bilişim ve iletişim teknolojileri ve beşeri bilimler mezunları arasında işsizlik oranı Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Son yıllarda özel güvenlik görevlilerinin sayısında yaşanan hızlı artış, üniversitelerin güvenlik hizmetleri bölümlerinden mezun olanların kolay iş bulmasını sağladı. Güvenlik hizmetleri bölümünden mezun 118 bin kişilik işgücünün 113 bini istihdam ediliyor. Güvenlik hizmetleri mezunları, yüzde 4.6 işsizlik oranı ile üniversite mezunları arasında işsizliğin en düşük olduğu bölümü oluşturuyor. Bu bölümü yüzde 6.8 işsizlik oranıyla matematik ve istatistik, yüzde 8.1’le de hukuk mezunları izledi.

MESLEKİ VE TEKNİK LİSE MEZUNLARINDA NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN ORANI YÜKSEK

Türkiye’de 2021 yılında 15 – 24 yaş grubunda 6.1 milyon genç bulunuyor. Bunların 1 milyon 66 bini ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alıyor ve genç nüfusun yüzde 17.5’ini oluşturuyorlar. NEET oranı yüzde 74.3 ile en yüksek okur – yazar olmayanlarda bulunuyor ancak bunların sayısı 50 bin kişi dolayında. Lise altı eğitimlilerin 405 bini (Yüzde 12.3), lise mezunlarının 227 bini (yüzde 18.9), yükseköğretim mezunlarının da 152 bini ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor.

İş bulmada en avantajlı olduğu düşünülen mesleki veya teknik lise mezunlarında NEET oranı yüzde 22.5. Bu gruptaki 1 milyon 35 bin gencin 233 bini ne eğitimde ne istihdamda bulunuyor.

Eğitim düzeyine göre ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı (NEET)
2020 2021
15 - 24 yaş grubundaki nüfus Toplam 11.711 11.956
Ne eğitimde ne istihdamda olanlar 3.331 2.959
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 28,4 24,7
Okur-yazar olmayanlar Toplam 177 157
Ne eğitimde ne istihdamda olanlar 143 130
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 80,6 82,9
Lise altı eğitimliler Toplam 6.426 6.160
Ne eğitimde ne istihdamda olanlar 1.498 1.223
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 23,3 19,9
Lise Toplam 2.061 2.406
Ne eğitimde ne istihdamda olanlar 552 562
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 26,8 23,3
Mesleki veya teknik lise Toplam 1.749 1.890
Ne eğitimde ne istihdamda olanlar 596 550
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 34,1 29,1
Yükseköğretim Toplam 1.298 1.343
Ne eğitimde ne istihdamda olanlar 543 494
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 41,8 36,7

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