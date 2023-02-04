2015 yılında Microsoft, şu an Guinness Rekorlar Kitabı'nda gezegendeki en sessiz yer olarak yer alan bir oda inşa etti.

ODADA EN FAZLA 1 SAAT DURULABİLDİ

Şirketin Washington'daki genel merkezinde 'yankısız oda' olarak da bilinen yerinde çok az sayıda insan uzun süre kalmaya dayanabildi. Yetkililere göre bu odada en fazla kalan kişi 1 saat durabildi.

Microsoft'taki yetkililere göre bunun nedeni ortamın inanılmaz sessiz olması. Öyle ki birkaç dakika sonra kendi kalp atışlarınızı duymaya başlıyorsunuz. Bundan birkaç dakika sonra ise kanınızın akışını bile duyabilirsiniz. Çünkü sadece ölüm anında vücut tamamen sessiz olabiliyor, bunun dışında ise sürekli çalışıyor.

Ultra sessiz olduğunu düşündüğümüz ortamlar, tipik olarak insanın yaklaşık 0 desibel olan işitme eşiğinden daha yüksektir. Örneğin bir kütüphane yaklaşık 40 desibele kadar çıkabilir.