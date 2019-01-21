Turkcell’in geliştirdiği iletişim platformu BiP, 2018’de en fazla indirilen yerli uygulama oldu. BiP’in 2017 yılında 18 milyon olan indirilme rakamı bir yılda yüzde 87 artarak, 2018’de 34 milyona ulaştı.
BiP’in indirilme sayısındaki artış, iletişim trafiğine de yansıdı. BiP ile mesaj trafiği 3.5 kat, arama-aranma trafiği ise 2.5 kat artış gösterdi. BiP üzerinden 2017’de gönderilen mesaj sayısı 9.7 milyar iken 2018’de 34 milyara ulaştı.
192 ÜLKEDE 5 MİLYON KULLANICI
BiP’i ilk hayata geçirdiklerinde ‘Neden yapıyorsunuz ki’, ‘Yapılmışı var’ gibi eleştirilerle karşılaştıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Oysa biz neden bu topraklardan da küresel dijital servisler olmasın diye düşünerek yola çıktık. Bu hedefle BiP’i tüm dünyanın kullanımına sunduk. BiP şu anda Afrika’dan Antarktika’ya Amerika’dan Avustralya’ya kadar 192 farklı ülkeden milyonlarca kullanıcısı olan bir platform” dedi.
Turkcell’den yapılan açıklamaya göre BiP’ten arama süresi ise bir yılda 427 milyon dakikadan 1 milyar 61 milyona çıktı.
Uygulamanın 6 kişiyle aynı anda görüntülü görüşme özelliğiyle ise 87 milyon dakika kullanıldı. Uygulamanın yurtdışındaki kullanıcı sayısı ise 5 milyonu buldu.
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