Yeni bir yaşa başlangıç ve yeni umutlardır bazen. Pastanın üzerinde çoğalan mumlar geçen 1 yıldan veya yaş gününden daha çok şey ifade eder. Durdurulamaz bir hızda akıp giden olarak nitelendirdiğimiz zaman kavramı için bile 365 gün çok şeyi ifade eder. İçerisine çok yaşanmışlıklar, anılar, arkadaşlıklar, mutluluklar ve hüzünler sığabilir. Yeni bir bilgi, yeni bir iş ve belki yeni bir can... 1 yıl insana çok şey katabilir. İşte en güzel doğum günü mesajları ve sözleri

EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

Doğum günlerinin, insanların hayatındaki en değerli günlerden birisi olarak kabul ediliyor. Doğum gününü kutlamayan, umursamaz görünen insanlar bile aslında içten içe sevdiklerinden özellikle hayatlarında özel olan kişilerin doğum gününü hatırlayıp kutlamasını bekliyor. Bazı insanlar doğum günlerini doyasıya kutlamak için can atıyor. Hal böyle olunca insanlar, önlerinde duran o yepyeni 365 günün ilk anını sevdikleri insanlarla geçirmek, onlarla pastanın üstündeki mumları üfleyip güzel dilekler dilemek en temel istekleri haline geliyor.

Kimilerimiz ise bunların dışında bir yaklaşıp sergileyerek kelimelerin gücüyle doğum günü kutlayarak sevdiği kişinin hislerine dokunmak istiyor. Fakat doğum günü mesajı atmak her zaman kolay olmayabilir. Eğer kelimeler ile arası çok iyi birisi değilseniz bu bir facia haline gelebilir ve sevdiklerinizi mutlu etmek bir yana ona hoş olmayan bir doğum günü mesajı gönderdiğiniz için gözündeki değeri düşebilir. Doğum günü mesajı atarken bir diğer önemli etmen ise mesajı kime atmak istediğiniz oluyor. Sevgiliye atılacak bir doğum günü mesajı ile arkadaşınıza atacağınız doğum günü mesajı birbirinden farklı olması çok daha uygun bir tercih.

Arkadaşlarımız, dostlarımız hayatımızdaki ikinci aile olduğu bilinen bir gerçek. Yalnızca en güzel günlerimizde değil hayatın en acı günlerinde de yanımızda yer alan arkadaşlarımızın doğum günleri biraz daha önemli oluyor. Onları hatırladığımızı, sevdiğimizi ve yeni yaşının ilk gününde, en mutlu gününde yanında yer aldığımızı göstermeyi hepimiz isteriz.

Arkadaşa doğum günü mesajı göndermek için ise duygularımızı en saf ve en samimi şekilde ifade edebilmemiz haliyle ayrı bir önem kazanıyor.

İçten içe bir beklenti içinde sevdikleriniz tarafından hatırlanmayı beklersiniz. "Acaba hatırlayacak mı?" diye dört gözle mesajını veya aramasını beklediğiniz insanların diğer günlerden farksız şekilde sessiz kalması üzüntü verici olabilir sizin için. Artık herkesin farklı sosyal ağlarda profillerinin olduğunu göz önünde bulundurunca, anımsatıcılar sayesinde eskisine kıyasla daha fazla tebrik mesajının gelmesi geçici bir mutluluk da yaratabilmektedir.

ANLAMLI DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

Yeni yaşın umuyorum sana mutluluk getirecek. Belki de ilerdedir yaşanacak günlerin en güzelleri. Doğum günün kutlu olsun!

Bazen insanlar güzeldir. Sadece görünüşleriyle değil. Sadece söyledikleriyle değil. Olduklarıyla. Varlığın hayatıma anlam katıyor. İyi ki doğdun, iyi ki varsın..

Bugün hep gülümse ve her zaman gülümsemek için bir neden bul kendine. Evet, belki yıllar katmaz hayatına ama, muhakkak "hayat katar" yıllarına. Doğum günün kutlu olsun.

Hayatının geri kalanı yüreğinin güzelliği gibi sevgi dolu geçsin. Hep mutlu olman dileğiyle… Doğum günün kutlu olsun!

Her yeni yaşında mutluluğa uçarak ulaşmanı, geleceğin sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun.

Belki yanında değilim ama bil ki bugünü kalbimin en derin yerinde seninle kutluyorum. Nice yıllara.

Ama coşkun, ama yorgun, bir yıl daha geçiyor yaşamından.. Olsun. Sevgilerin en güzeli ile yoğrul, doğum günün kutlu olsun.

Bugün seni düşünen birinin olduğunun sevincini hisset ve mutlu ol! Tüm dileklerinin gerçekleşmesi dileğimle.. Nice yıllara...

Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşar, başarı merdivenlerini rahatlıkla tırmanırsın. Dilerim yüzün hep güler, neşeni hiç yitirmezsin. Mutlu yaşlar.

Sakın üzülme hayatın hızına, en güzel yıllar çabuk geçenlerdir... Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Yüzünde her zaman bir gülümseme olsun. Çünkü sana çok yakışıyor. Daha nice mutlu yıllara...

Her doğan güneşte umutlanacağın yeni bir gün ve batan güneşte mutluluğuna mutluluk katacak yeni bir gece olacak yeni bir yaş diliyorum. İyi ki doğmuşsun.

SADE DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

Tüm hayallerinin gerçekleştiği ve hayatının her döneminde mutlu ve sağlıklı olduğun bir ömür diliyorum. Doğum günün kutlu olsun...

Kısa bir mesaj olmalı bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan.. Bil ki unutulmadın.. Doğum günün kutlu olsun!

Yeni yaşında kalbinin alabildiği kadar sevmen ve her zamankinden daha çok sevilmen dileğiyle. Yeni yaşın mutlu, doğum günün kutlu olsun.

Yaşa. Sev. Gül! Yaşın kaç olursa olsun her şeyin en güzeli seninle olsun. Nice mutlu, neşeli ve yaşam dolu yaşlara…

Hayatı yenecek kadar güçlü, hayattan beklentilerini alacak kadar umutlu, umudunu yitirmeyecek kadar inançlı, mutlu ve sevgi dolu günler senin olsun.

KARDEŞE DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

İlk dünyaya gelişinde kıskanmıştım seni, kavga ettik, didiştik ama bil ki; hep sevildin. Mutlu yıllar!

Tüm yaşadıklarımız ve yeri doldurulamaz hatıralar için teşekkürler. Sana doğum gününde bir sürü dilek gönderiyorum canım kardeşim.

Kardeşlik son bulmayan arkadaşlıktan doğar. Bugün hep gülümse mutluluğun kadar. İyi ki doğdun.

Şefkatli bir kardeşe hayatımda yer verdiğin için Allah'a şükrediyorum. Doğum günün kutlu olsun. Hayatta her şeyin en iyisi senin olsun

Hayal edebildiğim en büyük hazinem kardeşim olarak yaşıyor. Doğum günün kutlu olsun.

Yıllar boyunca yanımda olduğun için iyi ki doğdun kardeşim.

SEVGİLİYE DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice doğum gününü beraber geçirmek dileğiyle…

Sen; en güzel şiirlerin bile kuramadığı kafiyesin. İyi ki doğdun, iyi ki seni tanımışım!

Sen.. Saç tellerine kadar sevdiğim. Varlığına ne kadar şükretsem az. İyi ki doğdun, iyi ki varsın!

Aslında düşündüklerim, yazdıklarım belki de çok saçma şeyler ama sana yazınca tüm cümleler, tüm kelimeler, tüm heceler, tüm harfler çok değerli oluyor. Tıpkı hayatımdaki en değersiz ve anlamsız şeylerin seninle anlam bulması gibi. Benim için çok ama çok değerlisin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın!

Sen hayata ne verirsen, hayat sana daha mükemmelini verirmiş. Ben hayata ne verdim bilmiyorum ama bana ummadığım kadar değerli olan seni verdi. İyi ki doğdun iyi ki benimlesin. Her şeyim seni çok seviyorum.

Kalp midir insana sev diyen, yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Sevdiğim doğum günün kutlu olsun.

Bugün senin doğum günün.. İyi ki doğmuşsun.

Keşke kuru bir mesajla değil de, yanı başında gözlerinin içine bakıp kutlayabilseydim. Kocaman, sanki hiç bırakmayacakmış gibi sarılabilseydim sana…

Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı,sen nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin, iyi ki doğdun bir tanem.

İNGİLİZCE DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

May your birthday remind you of yesterday’s stories, today’s fortune and tomorrow’s dreams.

I hope you get all that you desire on this day, you deserve all the happiness in the world.

The distance between us grows but so does our love for each other. Happy Birthday.

Your smile entices me, your warmth caresses me, you are the reason I see things positively. Happy Birthday!

Hoping that your birthday is as awesome as you are!

FARKLI DİLLERDE DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

Ad günün kutlu olsun.(Göktürkçe)

Hâlet-i ruhaniyem’dir kelâm ettiğim lisân! Ya O’nadır, ya O’nunla O’lana, ya Aşk’adır, ya da Aşk’la yanana! Sevdiğim doğum günün kutlu olsun.

Sene-i tevellüdünüz ferruh ola. (Osmanlıca)