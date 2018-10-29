Gelmiş geçmiş en iyi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ‘doodle’ları

İnternet devi Google, ana sayfasındaki Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan "doodle" (özel logo) ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümünü kutladı. 2007 yılından bu yana Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel olarak tasarladığı “doodle”ları ana sayfasına taşıyan Google’ın geçmişten bugüne hangi yıllarda hangi Cumhuriyet Bayramı ‘doodle’larını hazırladığını derledik. İşte o doodle’lar...