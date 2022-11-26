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Guinness Rekorlar Kitabı'na giren en ilginç rekorlar

1955 tarihinden itibaren her yıl düzenli olarak yayınlanan eski ismi ile Guinness Rekorlar Kitabı yeni ismi ile Guinness Dünya Rekorları hem insanlar tarafından kırılan hem de doğanın aşırılıklarının sebep olduğu dünya rekorlarını barındıran bir referans kitabıdır. İşte birbirinden ilginç Guinness Rekorları...

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  • En ilginç Guinness Rekorları | Guinness Rekorlar Kitabına girmiş en ilginç insanlar ile birbirinden farklı rekorlar

    Dünyanın her yanından çeşitli rekorları toplayan Guiness Rekorlar Kitabı her sene farklı ve şaşırtıcı rekorlar barındırmaya devam ediyor. Guinness Dünya Rekorları'na giren en farklı insanları ve ilginç rekorları haberimizde derledik. İşte en ilginç rekorlar...
  • En ilginç Guinness Rekorları | Guinness Rekorlar Kitabına girmiş en ilginç insanlar ile birbirinden farklı rekorlar

    DÜNYANIN EN ELASTİK ADAMI

    İngiltere doğumlu Garry Turner, Muhteşem Dörtlü (Fantastic Four) filmindeki esnek adamın gerçek versiyonu olarak tanımlanıyor. Cildi o kadar esnek ki 15,8 cm'ye kadar uzanıyor. Garry'nin inanılmaz esnekliği, Ehlers-Danlos Sendromu olarak bilinen nadir bir tıbbi durumdan kaynaklanmaktadır. Hastalık eklemlerin aşırı hareketliliğine ve cildin aşırı genişleyebilirliğine neden olan genetik bir bozukluk olarak bilinmektedir.
  • En ilginç Guinness Rekorları | Guinness Rekorlar Kitabına girmiş en ilginç insanlar ile birbirinden farklı rekorlar

    GÖZLERİNİ DIŞARI ÇIKARMA REKORU

    ABD'li Kim Goodman göz bebeklerini göz yuvalarının ötesinde 12 mm (0,47 inç) çıkıntı yapacak şekilde hareket ettirebilmektedir. Gözleri 2 Kasım 2007'de İstanbul, Türkiye'de ölçülen Kim, hokey maskesi tarafından kafasına vurulduğunda yeteneğini keşfetmiştir.
  • En ilginç Guinness Rekorları | Guinness Rekorlar Kitabına girmiş en ilginç insanlar ile birbirinden farklı rekorlar

    DÜNYANIN EN PİERCİNGLİ ERKEĞİ

    Almanya doğumlu Rolf Buchholz dünyanın en çok piercing yaptıran erkeğidir. 5 Ağustos 2010 tarihi itibarıyla 158'i dudak çevresine olmak üzere 453 piercing yaptıran Rolf Buchholz'un sağ kulağında 16, sol kulağında 15, kaşında 25, burnunda, 94'ü dudak içi ve çevresinde, 2'si dilinde, 8'i vücudunun geri kalanında, 3'ü meme uçlarında, 4'ü göbek deliğinde ve 278'i genital bölgede yer almaktadır.
  • En ilginç Guinness Rekorları | Guinness Rekorlar Kitabına girmiş en ilginç insanlar ile birbirinden farklı rekorlar

    DÜNYA TARİHİNDEKİ EN UZUN İNSAN

    Tıp tarihinin en uzun adamı ABD'li Robert Pershing Wadlow'dur. Son olarak 27 Haziran 1940'ta ölçüldüğünde 2,72  boyundaydı. Robert'ın kaydedilen en büyük ağırlığı 21. doğum gününde 222.71 kg idi ve öldüğü sırada 199 kiloydu.

    Yaşayan en uzun insan rekoru ise 2.51 cm ile Sultan Kösem'e aittir.
  • En ilginç Guinness Rekorları | Guinness Rekorlar Kitabına girmiş en ilginç insanlar ile birbirinden farklı rekorlar

    DÜNYANIN EN GENİŞ AĞIZLI İNSANI

    Dünyanın en geniş ağızlı insanı rekoru 17 cm ağız genişliği ile Francisco Domingo Joaquim'a aittir. 
  • En ilginç Guinness Rekorları | Guinness Rekorlar Kitabına girmiş en ilginç insanlar ile birbirinden farklı rekorlar

    EN ÇOK PARMAĞI OLAN İNSAN REKORU

    Yaşayan bir insandaki en fazla parmak ve ayak parmağı 28'dir, bunlar Devendra Suthar'a aittir ve 11 Kasım 2014'te Hindistan, Gujarat, Himatnagar'da doğrulanmıştır. Devendra Suthar'ın 14 parmağı ve 14 parmağı vardır. Bir marangoz olan Devendra, fazladan parmakların işini etkilemediğini, ancak keserken çok dikkatli olması gerektiğini söylüyor.
  • En ilginç Guinness Rekorları | Guinness Rekorlar Kitabına girmiş en ilginç insanlar ile birbirinden farklı rekorlar

    EVLİ EN KISA ÇİFT REKORU

    Paulo Gabriel da Silva Barros (Brezilya) ve Katyucia Lie Hoshino en kısa evli çift rekoruna sahiptir. Paulo Gabriel da Silva Barros 90,28 cm (35,54 inç) ve Katyucia Lie Hoshino 91,13 cm (35,88 inç) ölçer. Çift, 17 Eylül 2016'da dünyaevine girmiştir.
  • En ilginç Guinness Rekorları | Guinness Rekorlar Kitabına girmiş en ilginç insanlar ile birbirinden farklı rekorlar

    YAŞAYAN EN BÜYÜK BURUNLU İNSAN

    Dünyanın en uzun burnuna sahip kişi Artvin'li Mehmet Özyürek'tir. Yaşayan bir insandaki en uzun burna sahip Özyürek'in burnu 18 Mart 2010'da İtalya'nın Roma kentindeki Lo Show dei Record setinde ölçüldüğünde 8,80 cm çıkmıştır. 
  • En ilginç Guinness Rekorları | Guinness Rekorlar Kitabına girmiş en ilginç insanlar ile birbirinden farklı rekorlar

    DÜNYANIN EN KISA KADINI

    Guinness Dünya Rekorları kitabına göre, dünyanın en kısa kadını Hindistanlı Jyoti Amge'dir. Amge, 2009 yılında 60.96 cm'lik ölçümle bu unvanı almıştır. 2011 yılında 18. doğum gününde yeniden ölçülen Amge'nin boyunun 62.8 cm olduğu ortaya çıkmıştır.
  • En ilginç Guinness Rekorları | Guinness Rekorlar Kitabına girmiş en ilginç insanlar ile birbirinden farklı rekorlar

    EN BÜYÜK PERUK REKORU

    En büyük peruk 2,23 m (7 ft 4 inç) genişliğindedir ve Kelly Hanson ve Randy Carfagno Productions LLC tarafından yapılmıştır. New York, ABD'deki 'The Tonight Show' setinde Drew Barrymore tarafından giyilmiştir. Peruk 1,6 m (5 ft 3 inç) yüksekliğindeydi. Peruğu Drew Barrymore'un kafasına takmak için dört kişiye ihtiyaç duydu.
  • En ilginç Guinness Rekorları | Guinness Rekorlar Kitabına girmiş en ilginç insanlar ile birbirinden farklı rekorlar

    EVLİ EN UZUN ÇİFT REKORU

    Sun Mingming ve eşi Xu Yan en uzun evli çift rekorunun sahibidir. En uzun evli çift sırasıyla 236,17 cm ve 187,3 boylarındadır. Boyları 14 Kasım 2013'te Pekin, Çin'de ölçülmüştür. 4 Ağustos 2013'te Çin'in Pekin kentinde evlenmişlerdir.
  • En ilginç Guinness Rekorları | Guinness Rekorlar Kitabına girmiş en ilginç insanlar ile birbirinden farklı rekorlar

    DÜNYANIN YAŞAYAN EN BÜYÜK KEDİSİ

    Yaşayan en büyük kedi, şu anda ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki bir vahşi yaşam koruma alanı olan Myrtle Beach Safari'de barındırılan yetişkin bir erkek ligerdir. Liger aslan ve kaplan melezine denilmektedir. Toplam uzunluğu 3,33 m (131 inç), omuzda 1,25 m (49 inç) ve 418,2 kg (922 lb) ağırlığındadır.
  • En ilginç Guinness Rekorları | Guinness Rekorlar Kitabına girmiş en ilginç insanlar ile birbirinden farklı rekorlar

    EN UZUN İNSAN DOMİNOSU

    En büyük insan yataklı domino taşları 2.019 kişiden oluşuyor. Rekor 6 Ağustos 2019'da Brezilya'daki Riocentro'da gerçekleştirildi. Tüm rekor denemesi 11 dakika 13 saniye sürdü. Rekor denemesinin ardından 2.019 yatağın tamamı hayır kurumlarına bağışlandı.
  • En ilginç Guinness Rekorları | Guinness Rekorlar Kitabına girmiş en ilginç insanlar ile birbirinden farklı rekorlar

    EN YAŞLI İNSAN REKORU

    Herhangi bir insanın yaşadığı tam olarak doğrulanmış en büyük yaş, Jeanne Louise Calment tarafından 122 yıl 164 gündür. 21 Şubat 1875'te dünyaya gelen Jeanne, 4 Ağustos 1997'de Güney Fransa'nın Arles kentindeki bir huzurevinde hayatını kaybetmiştir.
  • En ilginç Guinness Rekorları | Guinness Rekorlar Kitabına girmiş en ilginç insanlar ile birbirinden farklı rekorlar

    DÜNYANIN EN UZUN SAÇLI KIZI

    16 yaşındaki Hindistan doğumlu Nilanshi Patel'in bukleleri 21 Kasım 2018'de 1,75 m (5 ft 8 inç) uzunluğa ulaşmıştı. Altı yaşından beri saçlarını uzatıyor ve ona "şans tılsımı" diyor. Patel haftada bir kez yıkanırken saçlarını kurutması yarım saat sürüyor.
  • En ilginç Guinness Rekorları | Guinness Rekorlar Kitabına girmiş en ilginç insanlar ile birbirinden farklı rekorlar

    DÜNYANIN EN UZUN YILANI

    En uzun yılan, ağsı bir piton (python reticulatus) olan Medusa'dır ve ABD, Missouri, Kansas City'deki Full Moon Productions Inc.'e aittir. 12 Ekim 2011'de ölçüldüğünde 7,67 metre uzunluğunda olduğu bulundu. Medusa ayrıca şu anki "Yaşayan en uzun yılan" unvanına da sahiptir.

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