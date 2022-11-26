EN ÇOK PARMAĞI OLAN İNSAN REKORU

Yaşayan bir insandaki en fazla parmak ve ayak parmağı 28'dir, bunlar Devendra Suthar'a aittir ve 11 Kasım 2014'te Hindistan, Gujarat, Himatnagar'da doğrulanmıştır. Devendra Suthar'ın 14 parmağı ve 14 parmağı vardır. Bir marangoz olan Devendra, fazladan parmakların işini etkilemediğini, ancak keserken çok dikkatli olması gerektiğini söylüyor.