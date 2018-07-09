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9) Leon 1994 / IMDb: 8.6 - Yönetmen: Luc Besson

Oyuncular: Natalie Portman, Jean Reno, Gary Oldman, Samy Naceri, Elizabeth Regen

Jean Reno ve Natalie Portman, soğukkanlı bir katil ile küçük bir kız arasındaki sıra dışı ilişkiyi anlatan bu kült filmde bir araya geliyor. Leon ile aynı apartmanda yaşayan on iki yaşındaki Mathilda, Léon'a sığınır ve intikam için kendisine yardımcı olmasını ister.