80) Kayıp Otoban (Lost Highway) 1997 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: David Lynch
Oyuncular: Bill Pullman, Patricia Arquette, Balthazar Getty, Robert Loggia, Robert Blake
Film, caz müzisyeni olan Fred Madison'ın kişilik bölünmesini, ve bir cinayet bilmecesini konu alıyor.
79) Makinist (The Machinist) 2004 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Brad Anderson
Oyuncular: Christian Bale, Jennifer Jason Leigh, Michael Ironside, Aitana Sanchez-Gijon, Reg E. Cathey
Trevor Reznik uzun süredir uykusuzluk hastalığı olan bir fabrikada makine operatörlüğü yapmaktadır. Aşırı yorgunluk ve uykusuzluk yüzünden fiziksel sağlığı ve akli dengesi bozulmaya başlayan Reznik'in başına iş yerinde karıştığı bir kazadan sonra tuhaf şeyler gelecektir.
78) İlk Korku (Primal Fear) 1996 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Gregory Hoblit
Oyuncular: Richard Gere, Edward Norton, Laura Linney, Frances McDormand, John Mahoney
Tanınmış bir piskopos öldürülür ve o sırada olay yerinden kaçan Aaron şuçlu ilan edilir. Suçu işlediği neredeyse kesinleşen Aaron'u prestijli avukat Martin Vail savunmaya karar verir.
77) İlk gün (Training Day) 2001 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Antoine Fuqua
Oyuncular: Denzel Washington, Eva Mendes, Ethan Hawke, Cliff Curtis, Snoop Dogg
Jake Hoyt isimli acemi polis Los Angeles polis merkezine atanır. En büyük hayali Alonzo Harris'in ekibine katılmak olan Hoyt, 24 saat boyunca verilen görevleri tamamlarsa bu hayaline ulaşacaktır.
76) Operasyon: Argo (Argo) 2012 IMDb: 7.7 - Yönetmen: Ben Affleck
Oyuncular: Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman, Clea DuVall, Alan Arkin
4 Kasım 1979 tarihinde Şah'ın devrildiği, İran devriminin en yoğun günlerinde 52 Amerikalı rehin alınır. CIA uzmanı Tony Mendez ise bu Amerika vatandaşlarını kurtarmak amacıyla riskli bir plan hazırlar.
75) Azap Yolu (Road to Perdition) 2002 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Sam Mendes
Oyuncular: Tom Hanks, Jude Law, Daniel Craig, Tyler Hoechlin, Stanley Tucci
Filmin konusu, Amerika’daki ekonomik buhran döneminde tetikçilik yaparak hayatını kazanan ve John Rooney’nin hesabına çalışan Michael Sullivan'ın etrafında dönüyor.
74) Gazap Ateşi (Man on Fire) 2004 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Tony Scott
Oyuncular: Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher Walken, Mickey Rourke, Radha Mitchell
Meksika'da başlayan çocuk kaçırma olayları özellikle zengin ailelerin kabusu haline gelir. Altı gün içinde yirmi dört tane daha çocuk kaçırılınca aileler hem kendilerini hem de çocuklarını korumak için eski paralı askerleri kiralamaya başlarlar.
73) Zodiac 2007 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: David Fincher
Oyuncular: Robert Downey Jr., Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Dermot Mulroney, Clea DuVall
Film, San Francisco’da bir seri katilin, mektuplar ve şifreli mesajlar bırakarak polisle dalga geçmesini ve bu katili yakalamak için yemin etmiş dört kişiyi anlatıyor.
72) Sahtekar (Changeling) 2008 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Clint Eastwood
Oyuncular: Angelina Jolie, John Malkovich, Amy Ryan, Jeffrey Donovan, Jason Butler Harner
Film, Christine Collins'in bir cumartesi sabahı işe gidip akşam eve geldiğinde oğlunun kaybolduğunu farketmesini ve olaydan sonraki süreci anlatıyor.
71) Kaçak (The Fugitive) 1993 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Andrew Davis
Oyuncular: Harrison Ford, Julianne Moore, Tommy Lee Jones, Joe Pantoliano, Sela Ward
Ünlü Dr. Richard Kimble karısını öldürmekle sıçlanır ve hapse atılır. Cezaevine nakli sırasında diğer mahkumun kaçma girişimi büyük bir kaza ile sonuçlanır. Bu olay Kimble'a karısının asıl katilini bulması için fırsat sunacaktır.
70) Monte Cristo (The Count of Monte Cristo) 2002 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Kevin Reynolds
Oyuncular: Guy Pearce, Henry Cavill, Jim Caviezel, Richard Harris, Luis Guzman,
Hayatını suya adamış bir denizci olan Edmond Dantes, Mercedes ile evlenmenin arifesindedir. Ancak yakın arkadaşı Fernand, Dantes'in sevgilisini elde etmek için sinsi planlar yaparak onun hapse girmesine sebep olur. Dantes için artık tek bir amaç vardır; o da hapishaneden kaçıp orada olmasında neden olan insanlardan intikam almaktır.
69) Oyun (The Game) 1997 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: David Fincher
Oyuncular: Michael Douglas, Deborah Kara Unger, Sean Penn, Armin Mueller-Stahl, Spike Jonze
Kardeşi Conrad, Nicholas'a ucunda çok büyük ödül olan bir oyun hazırlar. Bu esrarengiz oyun zaman ilerledikçe oyun olmaktan çıkacak ve Nicholas için tamamen ölüm kalım savaşına dönüşecektir.
68) Amerikan Gangsteri (American Gangster) 2007 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin, Lymari Nadal
New York’un suç patronlarından birisinin şoförü olan Frank Lucas’ın varlığından patronu ölene kadar hiç kimsenin haberi yoktur. Ancak patronunun aniden ölümü Lucas’ın kendi imparatorluğunu kurması için bir fırsat sunar.
67) Ölüm Kitabı (Misery (1990) IMDb: 7.8 - Yönetmen: Rob Reiner
Oyuncular: Kathy Bates, James Caan, Lauren Bacall, Richard Farnsworth, Frances Sternhagen
Kolay okunan popüler romanlar yazarı olan Paul Sheldon bir araba kazası geçirir. Annie Wilkes'in evinde gözlerini açan yazar bir süre sonra bu kadının tutsağı olduğunun farkına varacaktır.
66) Şanslı Slevin (Lucky Number Slevin) 2006 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Paul McGuigan
Oyuncular: Morgan Freeman, Bruce Willis, Josh Hartnett, Lucy Liu, Ben Kingsley
Hayatı hiç de iyi gitmeyen Slevin hırsıza kimliğini kaptırmış, kız arkadaşını başka bir erkekle yakalamıştır ve bunun üstüne yaşadığı binanın mühürlenmesine karar verilmiştir. Yakın arkadaşı Nick Fisher’ın New York’taki dairesinin anahtarını alıp bir süre uzaklaşmaya karar veren Slevin'in kötü talihi peşini bırakmayacak ve işler daha da karmaşık bir hal alacaktır.
65) Çarpışma (Crash) 2004 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Paul Haggis
Oyuncular: Sandra Bullock, Brendan Fraser, William Fichtner, Don Cheadle, Thandie Newton
Irk ayrımı olmadan, iyi ve kötünün, doğru ve yanlışın, kime göre neye göre olduğunu, sıradan, birbirinden habersiz Los Angeles'ta yaşayan insanların otuz altı saat içinde birbirleriyle tanışmalarını anlatan bir film.
64) 96 Saat (Taken) 2008 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Pierre Morel
Oyuncular: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Katie Cassidy, Holly Valance
Kızının kaçırılışını hiçbir şey yapamadan telefondan dinleyen emekli CIA ajanı Bryan, yeteneklerini kullanarak kızını kurtarmak için zamanla yarışacaktır.
63) Yerçekimi (Gravity) 2013 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Alfonso Cuarón
Oyuncular: Sandra Bullock, George Clooney
Film zeki bir tıp mühendisi Dr. Ryan Stone ile deneyimli astronot Matt Kowalsky'nin uzay gemisinin paramparça olması sonucu uzayda kayboluşunu anlatıyor.
62) Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War) 2016 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo
Oyuncular: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Jeremy Renner, Paul Bettany
Fikir ayrılığına düşen kahramanlarımız iki gruba bölünür. Bir yanda Steve Rogers'ın liderliğinde Yenilmezler'in hükümet baskısı olmadan insanlığı korumasını savunan grup, bir yanda ise Tony Stark'ın liderliğinde hükümet kontrolünü destekleyen diğer grup.
61) Ocean's Eleven 2001 / IMBb: 7.8 - Yönetmen: Steven Soderbergh
Oyuncular: Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, George Clooney, Andy Garcia
Tam bir aksiyon adamı olan Danny Ocean, New Jersey hapishanesinden şartlı tahliyesine 24 saat kalmışken bile bir sonraki planının son rötuşlarını yapmaktadır. Danny tarihteki en incelikle hazırlanmış kumarhane soygununun orkestra şefliğini yapacaktır.
60) Carlito'nun Yolu (Carlito's Way) 1993 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Brian De Palma
Oyuncular: Al Pacino, Viggo Mortensen, Sean Penn, John Leguizamo, Luis Guzmán
Zamanında uyuşturucu işinde yakalanarak mahkum olan ve arkadaşı tarafından kurtarılan Carlito Brigante'nin tek arzusu bütün suçları bırakıp yeni bir iş kurarak adam gibi yaşamaktır. Bu hayalinde eski sevgilisi ile yeniden bir araya gelmek de vardır ancak işler sanıldığı kadar kolay olmayacaktır.
59) Çılgın Romantik (True Romance) 1993 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Tony Scott
Oyuncular: Brad Pitt, Gary Oldman, Samuel L. Jackson, Christopher Walken, Val Kilmer
Çizgi roman dükkanında çalışan Clarence, oldukça sıradan bir hayat yaşamaktadır. Bir gün sinemada Alabama isimli bir hayat kadını ile tanışır ve onu o hayatından kurtarmak ister ancak bu hiç de kolay olmayacaktır.
58) Köstebek (The Insider) 1999 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Michael Mann
Oyuncular: Al Pacino, Russell Crowe, Michael Gambon, Gina Gershon, Cliff Curtis
Dönemin önemli sigara şirketlerinden birinin şirketin araştırma bölümünün başkanı Jeffrey Wigand şirket uygulamaları konusunda farklı fikirlere sahip olunca işten çıkartılır. Jeffrey, işten çıkarılmasına rağmen firmanın, insanların sağlığı ile oynamasını eleştirir ancak önüne beklediğinden çok daha ağır engeller çıkacaktır.
57) Köpeklerin Günü (Dog Day Afternoon) 1975 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Sidney Lumet
Oyuncular: Al Pacino, John Cazale, Chris Sarandon, Charles Durning, Carol Kane
P.F Kluge Banka'daki Adamlar makalesinden esinlenen film, dolandırıcı Sonny ve Sal'in Brooklyn Bankası'nı soyması ve yaşanan olayları merkeze alıyor.
56) Günah Şehri (Sin City) 2005 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, Frank Miller
Oyuncular: Bruce Willis, Jessica Alba, Elijah Wood, Clive Owen, Josh Hartnett
Marv aşık olduğu kadınla geceyi birlikte geçirdikten sonra sabah yanı başında ölü olduğunu görür. Cinayetin asıl zanlısı olarak aranan Marv, bir yandan polisten kaçarken diğer yandan da asıl katili yakalamak için mücadele verir.
55) Caniler Avcısı (The Night of the Hunter) 1955 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Charles Laughton
Oyuncular: Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish, George Wallace, Gloria Pall
Büyük Bunalım döneminde Amerika'da geçen film, 5 kişiyi öldürmek suçundan 1932 yılında asılarak idam edilen Harry Pwers'ın hikayesini anlatıyor. Filmde de iki kişiyi öldürüp bir soygunun suçlusu olarak görülen adam ve onun sakladığı paranın peşine düşen rahip ele alınıyor.
54) Mançuryalı Aday (The Manchurian Candidate) 1962 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: John Frankenheimer
Oyuncular: Frank Sinatra, Janet Leigh, Angela Lansbury, Henry Silva, Laurence Harvey
Körfez Savaşı sırasında ordusu pusuya düşürülen Astsubay Raymond Shaw askerlerini ve yüzbaşı olan Kaptan Bennett Marco'yu kurtarır. Biri tarafından öldürülen Amerikan askerlerinin Irak askerleri tarafından ele geçirilmiş olabileceği düşünülmektedir. Marco hikayeyi araştırmaya başladığında ise başka şeyler açığa çıkacaktır.
53) Mulholland Çıkmazı (Mulholland Drive) 2001 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: David Lynch
Oyuncular: Naomi Watts, Melissa George, Mark Pellegrino, Billy Ray Cyrus, Laura Harring
En büyük hayali Hollywood'da bir aktris olmak olan Betty Elms Hollywood'a doğru yola çıkmıştır. Burada haytında mükemmel bir noktaya ulaşan bir kadınla tanışır ve onun başarılarına hayran kalır. Mulholland kavşağında geçirdikleri trafik kazasında bilinç ve bilinçaltı birbirlerine karışırlar.
52) Marslı (The Martian) 2015 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Matt Damon, Sean Bean, Kate Mara, Sebastian Stan, Jessica Chastain
Ridley Scott'ın yönetmenliğindeki film, Mars’taki görevi sırasında çıkan şiddetli bir fırtınayla ekipten ayrı kalan ve bulunamayınca ölmüş olarak kabul edilen Mark Watney isimli bir astronotu anlatıyor.
51) Siyah Kuğu (Black Swan) 2010 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Darren Aronofsky
Oyuncular: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Winona Ryder, Barbara Hershey
Kuğu Gölü balesini sahneye koyan bale yönetmeni Thomas Leroy saf Beyaz Kuğu ile kötülüğü temsil eden Siyah Kuğu'yu aynı anda canlandırabilecek bir balerin arıyordur. Nina Beyaz Kuğu rolünde harikalar yaratsa da içindeki Siyah Kuğu'yu ortaya çıkarmak için zorlu bir mücadele verecektir.
50) The Imitation Game 2014 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Morten Tyldum
Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Mark Strong, Matthew Goode, Charles Dance
Film, Alan Turing isimli bir matematikçinin II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nda kullanılan Enigma şifreleme sistemini çözme çabasını anlatıyor.
49) JFK 1991 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Oliver Stone
Oyuncular: Gary Oldman, Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Kevin Bacon, Joe Pesci
ABD başkanı Kennedy'nin suikasti arkasındaki süpheleri anlatan filmde, Lee Harvey Oswald, cinayeti tek başına işlediğini itiraf etse de bölge savcısı Jim Garrison olayın ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır.
48) 12 Maymun (Twelve Monkeys) 1995 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Terry Gilliam
Oyuncular: Brad Pitt, Bruce Willis, David Morse, Madeleine Stowe, Christopher Plummer
Tehlikeli bir virüs yaklaşık 5 milyar insanın ölümüne neden olmuştur. Geriye kalan insanlar yer altında yaşamaya devam ederken virüsü yok etmek için bir çözüm bulurlar ve zamanda geri gidebilecekleri bir zaman makinesi icat ederler.
47) Son Ültimatom (The Bourne Ultimatum) 2007 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Paul Greengrass
Oyuncular: Matt Damon, Julia Stiles, Daniel Brühl, Joan Allen, David Strathairn
Film, çok zeki ve üstün savaşma yeteğine sahip olan ajan Jason Bourne'un, kaybolan geçmişinin izini sürmeye devam etmesini konu ediniyor.
46) Karanlık Yolculuk (Donnie Darko) 2001 IMDb: 8.1 - Yönetmen: Richard Kelly
Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Mary McDonnell, Drew Barrymore, Katharine Ross
Donnie Darko isimli genç bir gece insan-tavşan karışımı olan bir yaratık tarafından odasından çıkarılır ve dünyanın sonunun geldiğini söyler. Donnie ise bu gizemli tavşanın peşine düşer.
45) Persona 1966 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Ingmar Bergman
Oyuncular: Liv Ullmann, Bibi Andersson, Gunnar Björnstrand, Margeretha Krook, Jörgen Lindström
Film, hiçbir psikolojik sorunu olmayan Elisabeth Vogler'in bir anda konuşmayı kesip sessizliğe bürünmesini ve yanındaki genç hemşire Alma'nın bu sessizlik karşısında kendi hikayesini anlatmasını ve sonucunda da psikoloji biliminin en ilginç vakalarından birinin meydana gelmesini anlatıyor.
44) Paramparça Aşklar Köpekler (Amores Perros) 2000 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Alejandro González Iñárritu
Oyuncular: Gael García Bernal, Goya Toledo, Marco Pérez, Adriana Barraza, Vanessa Bauche
Genç ve yakışıklı bir adam olan, ağabeyi ve yengesiyle yaşayan Octavio, yengesine aşıktır. Başarılı bir kariyere sahip olan Daniel evliliğini bırakıp başka bir kadını seçerken, eski bir suçlu olan El Chiavo ise yaşça küçük bir kızı sevmektedir. Birbirinden farklı bu üç kişin yolları Meksina'nın arka sokaklarında yapılan köpek dövüşlerinde kesişecektir.
43) Cinayet Günlüğü (Memories of Murder) 2003 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Bong Joon-ho
Oyuncular: Kang-ho Song, Kim Sang-kyung, Byun Hee-bong, Park Hae-il, Jung In-sun
Askeri bir diktatörlük altında yönetilen Güney Kore'de yasaklar ve baskılar devam ederken bir kadın tecavüze uğarayarak vahşice öldürülür. Soruşturmanın başına polis dedektifi Park Doo-Man getirilir ancak kullandığı yöntemler soruştumanın başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olur. Göreve atanan yeni dedektif Seo acaba bu cinayeti çözebilecek midir?
42) Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı 2017 IMDb: 8.1 - Yönetmen: Denis Villeneuve
Oyuncular: Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas, Jared Leto, Robin Wright
İlk filmin hikayesinin 30 yıl sonrasını anlatan devam halkası, Los Angeles Polis Departmanı'nda görevli Memur K'nın insanlığı kaosa sokacak bir sırrı ortaya çıkarmasını ve bu felaketin önüne geçebilmesi için eski ödül avcısı Rick Deckard'ı bulup ondan yardım almasını konu ediniyor.
41) Kill Bill: Vol. 1 2003 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Quentin Tarantino
Oyuncular: Uma Thurman, Lucy Liu, Michael Madsen, David Carradine, Daryl Hannah
Film, düğün günü saldırıya uğramış Gelin (The Bride) lakaplı ve oldukça yetenekli bir suikastçi kadının, beş yıl komada kaldıktan sonra mucizevi bir şekilde uyanıp saldırıyı düzenleyenlerden intikam almasını anlatıyor.
40) Mad Max: Fury Road 2015 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: George Miller
Oyuncular: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Rosie Huntington-Whiteley, Nathan Jones
Film, geçmişi yüzünden, hayatta kalmak için en iyi yolun yalnız olmak gerektiğine inanan Mad Max'in hikayesini anlatıyor.
39) Spotlight 2015 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Thomas McCarthy
Oyuncular: Rachel McAdams, Mark Ruffalo, Michael Keaton, Liev Schreiber, Stanley Tucci
Gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanan Spotlight filmi, taciz olayıyla gündeme gelen bir kilisenin kendini aklamaya çalışmasını ve bu tacizi aydınlatmaya çalışan Boston Globe gazetesinin yazarlarından oluşan Spotlight konu alıyor.
38) İhtiyarlara Yer Yok (No Country for Old Men) 2007 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Joel Coen, Ethan Coen
Oyuncular: Javier Bardem, Josh Brolin, Tommy Lee Jones, Woody Harrelson, Garret Dillahunt
Film, Llewelyn Moss'un bir olay yerinde bulduğu çantayı alıp başını ummadığı bir belaya sokmasını ve uyuşturucu olaylarının ortasında soruna dönüşen bir meseleye karışmasını anlatıyor.
37) Kayıp Kız (Gone Girl) 2014 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: David Fincher
Oyuncular: Ben Affleck, Rosamund Pike, Carrie Coon, Kim Dickens, Neil Patrick Harris
Nick Dunne, beşinci evlilik yıldönümlerine kısa bir zaman kala eşi Amy'nin kaybolduğunu duyurur. Basın bu duruma büyük ilgi gösterir ve polisler seferber olsa da kayıp kadını bulamaz. Şüpheler Nick'i işaret etmeye başlar.
36) Sıkıysa Yakala (Catch Me If You Can) 2002 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Amy Adams, Jennifer Garner, Christopher Walken
Frank Abagnale Jr.'nin hayat öyküsünden esinlenilen film, 19 yaşındaki Frank Abagnale Jr.'ın, Pan American World havayolu şirketinde pilot, Georgia'da doktor ve Louisiana'da savcı kılığına bürünerek milyonlarca dolarlık çek sahtekârlığını yaptığını ele alıyor.
35) Tutsak (Prisoners) 2013 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Denis Villeneuve
Oyuncular: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Maria Bello, Terrence Howard, Viola Davis
Dovers ve Birches Şükan Günü'nde bir araya gelir. İlerleyen vakitlerde iki ailenin de kızları kaybolur. Saatler geçer ancak kızlar ortaya çıkmayınca aileler polisten yardım ister ancak Keller Dover iyice panik olmuştur. Polisin çabalarını yetersin bulan Keller adaleti kendisi aramaya başlar.
34) Altıncı His (The Sixth Sence) 1999 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Bruce Willis, Mischa Barton, Haley Joel Osment, Donnie Wahlberg, Toni Collett
Crowe yıllar önce ağır bir saldırıyı uğramış ve ölüm tehlikesi atlatmış psikiyatrdır. Küçük bir çocuk olan Cole'un ise kimseyle paylaşmadığı bir sır vardır. Bu sır hem kendisinin hem de doktoru Crowe'un hayatının kırılma noktası olacaktır.
33) Zindan Adası (Shutter Island) 2010 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Martin Scorsese
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Emily Mortimer
Teddy Daniels ve Chuck Aule isimli iki polis memuru Rachel Solando adlı bir akıl hastasının ortadan kaybolması üzerine soruşturma için Ashecliffe Hastanesi'ne gider ve sonrasında esrarengiz olaylar meydana gelir.
32) Büyük Hesaplaşma (Heat) 1995 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: Michael Mann
Oyuncular: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Jon Voight, Amy Brenneman
Filmde Neil, Chris, Michael büyük soygunlar gerçekleştiren bir suç örgütüdür. Bu örgütü durdurabilecek tek kişi ise Vincent Hanna'dır.
31) Üçüncü Adam (The Third Man) 1949 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: Carol Reed
Oyuncular: Orson Welles, Joseph Cotten, Alida Valli, Bernard Lee, Trevor Howard
Film, 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında, Amerikalı üçüncü sınıf ucuz roman yazarı Holly Martins'in eski arkadaşı Harry Lime'ın kendisine önerdiği iş teklifini değerlendirmek üzere Avusturya'nın Viyana kentine gelmesi ile başlar. Kente gelir gelmez arkadaşının esrarengiz bir şekilde öldüğü haberini alan Martins araştırmaları sonucunda sefalet ve karaborsanın kol gezdiği, çeşitli uluslardan insanların bir arada yaşadığı bu şehirde birçok şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfeder.
30) Cinayet Var (Dial M for Murder) 1954 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: Alfred Hitchcock
Oyuncular: Grace Kelly, Ray Milland, Robert Cummings, Anthony Dawson, Leo Britt
Karısı Margot'un hoşnutsuzlukları yüzünden kariyerine son veren Tony, karısının onu aldattığını öğrendiğinde kusursuz bir cinayet planı yapar. Ancak planı uygularken karşısına çıkan onlarca aksilik işlerin tamamiyle karmaşık bir hal almasına sebep olur.
29) Gözlerindeki Sır (The Secret in Their Eyes) 2009 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: Juan José Campanella
Oyuncular: Ricardo Darin, Soledad Villamil, Guillermo Francella, Pablo Rago, Javier Godino
Film, yıllarca sorgu müfettişliği yapan Benjamin Esposito'nun görevini bıraktıktan sonra yıllar önceki bir tecavüz ve cinayet vakası üzerinde tekrar çalışmasını ve bu suçu aydınlatmaya karar vermesini anlatıyor.
28) Zor Ölüm (Die Hard) 1988 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: John McTiernan
Oyuncular: Bruce Willis, Alan Rickman, Robert Davi, William Atherton, Bonnie Bedelia
New York polis departmanı dedektifi John McClane karısı Holly’le arasını düzeltmek için Los Angeles’a gelir. Ancak McClane karısının ofis partisinin başlamasını beklerken teröristler binayı kuşatır ve insanları rehin alır. McClane karısını ve diğer insanları kurtarmak için zorlu bir mücadele verecektir.
27) Ateşten Kalbe, Akıldan Dumana (Lock, Stock and Two Smoking Barrels) 1998 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: Guy Ritchie
Oyuncular: Jason Statham, Vinnie Jones, Jason Flemyng, Sting, Dexter Fletcher
Eddy ve arkadaşları Bacon, Tom ve Soap sahip oldukları 100.000 paund parayı değerlendirmek için kumara yatırırılar. Aralarındaki en yetenekli Eddy olduğu için arkadaşları onu oyuna gönderirler. Ancak işer planlandığı gibi gitmeyecektir.
26) V for Vendetta 2005 / IMDb: 8.2 - Yönetmen : James McTeigue
Oyuncular: Hugo Weaving, Natalie Portman, Stephen Rea, John Hurt, Stephen Fry
Alan Moore’un romanından uyarlanan film, son derece baskıyla yönetilen 2020 İngilteresi'nde korkuyla sindirilmiş halka egemenliği geri verebilmek için şiddedete başvuran bir adamı konu alıyor.
25) Rezervuar Köpekleri (Reservoir Dogs) 1992 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Quentin Tarantino
Oyuncular: Quentin Tarantino, Steve Buscemi, Tim Roth, Michael Madsen, Harvey Keitel
Büyük bir elmas mağazasını soymak isteyen grup kendilerine rezervuar köpekleri ismini takmıştır. Soygun için detaylı bir plan yapsalar bile işler istedikleri gibi gitmeyecektir. Ekip, içlerinde bir polis olduğu fark edecektir.
24) Los Angeles Sırları (L.A. Confidential) 1997 / IMDb: 8.3 - Yönetmen : Curtis Hanson
Oyuncular: Kim Basinger, Russell Crowe, Guy Pearce, James Cromwell, Kevin Spacey
1950'li yıllarda geçen film, bir cinayet soruşturmasını araştıran birbirinden farklı üç polisin hikayesini konu alıyor. Cinayeti çok çabuk sonuca ulaştırılması onları şüphelendir ve bu şüpheler onları bir kadına yönlendirir.
23) Çifte Tazminat (Double Indemnity) 1944 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Billy Wilder
Oyuncular: Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson, Fred MacMurray, Porter Hall, Jean Heather
Sigortacı Neff, iş sırasında Phyllis isimli bir kadınla tanışır ve bu tanışmadan sonra onu zorlu günler bekler. Kocasını öldürmek için planlar yapan Phyliss, sigortadan alacağı parayı bölüşme teklifiyle Neff’i de planın bir parçası yapmaya çalışır.
22) Kapışma (Snatch) 2000 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Guy Ritchie
Oyuncular: Jason Statham, Stephen Graham, Brad Pitt, Benicio Del Toro, Vinnie Jones
Boks organizatörleri Turkish ve ortağı Tommy yasadışı boks işindeki büyük isim tuğla kafayı maç için ikna ederler. Çingene Mickey maç yerine kendi kurallarıyla oynamaya başlayınca iş çığrından çıkar.
21) Ölüm Korkusu (Vertigo) 1958 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Alfred Hitchcock
Oyuncular: James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Henry Jones, Ellen Corby
Dedektif Scottie Ferguson bir suçluyu kovalarken damdan düşen ortağını kurtaramaz ve kendisinde yükseklik korkusu başlar. Polisliği bırakan ve özel dedektif olan Scottie'yi, eski okul arkadaşı Gavin Elster karısını takip etmesi için tutunca Scottie, genç kadının peşinden San Francisco'ya döner. Ancak olaylar tamamen karmaşık bir hal alır.
20) Yaralı Yüz (Scarface) 1983 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Brian De Palma
Oyuncular: Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, F. Murray Abraham, Brett Ratner
Fidel Castro, Küba’da istenmeyen rejim muhaliflerine Amerika’ya göç etme hakkı tanır. Tony Montana da yakın arkadaşı Manny Ribera ile ABD'nin Miami şehrine göç eder. Montana kendisini ülkenin uyuşturucu baronlarından biri olan Frank Lopez’in yanında bulur. Ancak Montana’nın geldiği yerlerden daha yükseklere ulaşmak yönünde oldukça iddialı ve cesur hedefleri vardır.
19) Batman Başlıyor (Batman Begins) 2005 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Christopher Nolan
Oyuncular: Christian Bale, Morgan Freeman, Gary Oldman, Liam Neeson, Michael Caine
Serinin ilk filmi ailesi öldürülen Bruce Wayne'in diğer kimliği olan Batman'i ortaya çıkarmasını ve kötü güçlere karşı mücadele etmeye başlamasını anlatıyor.
18) Başkalarının Hayatı (The Lives of Others) 2006 / IMDb: 8.4 - Yönetmen: Florian Henckel von Donnersmarck
Oyuncular: Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Martina Gedeck, Ulrich Tukur, Thomas Thieme
Film, iktidarın meşrutiyetini devam ettirebilmek için ülke genelinde kurduğu istihbarat servisini ve bu birim içerisinde önemli bir pozisyonda çalışan ve Bakan tarafından bir sanatçıyı takip etme görevine atanan Yüzbaşı Gerd Wiesler'in karşılaştığı oyunları konu edinir.
17) İhtiyar Delikanlı (Oldboy) 2003 / IMDb: 8.4 - Yönetmen: Park Chan-wook
Oyuncular: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jung, Yoon Jin-seo, Oh Dal-su
Film Oh Dae-su'nun kaçırılmasını ve 15 yıl boyunca bir odada esir kalmasını anlatarak başlar. Esir kaldığı sürede Oh Dae-su'ya ne kadar esir edileceği söylenmez. İlerleyen zamanlarda odasındaki televizyondan karısının öldürüldüğü haberini duyar. Kendisini esir alanlar suçu Oh Dae-su'nun üstüne atmışlardır. Oh Dae-su bunu kendine yapanı bulmak için, yaptığı tüm kötü şeylerin listesini çıkarır ve duvarı kazmaya başlar. 15 yıl sonunda odadan kaçar.
16) Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises) 2012 / IMDb: 8.4 - Yönetmen: Christopher Nolan
Oyuncular: Christian Bale, Morgan Freeman, Anne Hathaway, Gary Oldman, Marion Cotillard
Serinin son filminde, Batman, Gotham şehrini ve halkını büyük bir tehditle karşı karşıya bırakan suç lideri Bane'in yaptığı gizli planları durdurmaya çalışıyor. Ancak Batman ilk kez kendisinden daha güçlü bir rakibe karşı mücadele verecektir.
15) Arka Pencere (Rear Window) 1954 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Alfred Hitchcock
Oyuncular: James Stewart, Grace Kelly, Anthony Warde, Raymond Burr, Thelma Ritter
Cornell Woolrich'in "It Had to Be Murder" adlı kısa hikâyesinden uyarlanmıştır. İş kazası geçirerek ayağını kıran ve evinden dışarı çıkamayan gazeteci L. B. Jefferies'in canı çok sıkılmaktadır. Kendisi haftalarca yerinden kıpırdayamayacağından dolayı yan apartmanlardaki komşularını fotoğraf makinesiyle izlemeye başlar. Bu sayede komşularının özel hayatlarına dair birçok bilgi edinir. Hemen hergün gördüğü bir komşusunu artık göremeyince şüpheye kapılır ve araştırmaya başlar.
14) Sapık (Psycho) 1960 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Alfred Hitchcock
Oyuncular: Anthony Perkins, Janet Leigh, Martin Balsam, Vera Miles, Lurene Tuttle
Marion Crane, Arizona’da bir emlak ofisinde çalışmaktadır. Sevgilisi Sam ile evlenmek istemektedir ancak çift maddi sıkıntı içerisindedir. Bir gün, patronu Marion’a bankaya yatırması için 40 bin dolar verir. Marion, bu parayla Sam’le hayal ettikleri hayatı kurabileceklerine karar verir ve parayı çalarak Sam’le buluşmaya gider. Yolda Bates Motel’de konaklamak zorunda kalır. Moteli işleten Norman Bates, annesiyle saplantısı olan genç bir adamdır. Beraber akşam yemeği yerler ve Marion odasına çekilir, sonrasında olaylar gelişir.
13) Akıl Defteri (Memento) 2000 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Christopher Nolan
Oyuncular: Guy Pearce, Joe Pantoliano, Carrie-Anne Moss, Mark Boone Junior, Jorja Fox
Leonard Shelby dışarıdan bakıldığında işadamı gibi görünse de aslında hayatını karısına tecavüz edip öldüren kişiyi bulmak için adamıştır. Ancak Leonard’ın çok nadir rastlanan ve tedavisi olmayan bir tür hafıza kaybı problemi vardır.
12) Prestij (The Prestige) 2006 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Christopher Nolan
Oyuncular: Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson, Michael Caine, Rebecca Hall
Başrollerini Christian Bale ve Hugh Jackman paylaştığı Prestij filmi iki genç sihirbazın, başlarda arkadaş ve ortak olarak yola çıkan ancak en büyük numaralarında işler ters gittikten sonra ezeli düşman olup birbirleriyle olan rekabeti ve üstün gelme savaşını anlatıyor.
11) Köstebek (The Departed) 2006 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Martin Scorsese
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Vera Farmiga, Mark Wahlberg
Billy Costigan, Frank Costello’nun çetesine sızan bir polis; Colin Sullivan ise Costello'nun polis teşkilatına sızan adamıdır. Mafya ve polis teşkilatı arasında yaşanan savaşı anlatan filmde bakalım kim kazanacaktır?
10) Olağan Şüpheliler (The Usual Suspects) 1995 / IMDb: 8.6 - Yönetmen: Bryan Singer
Oyuncular: Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Kevin Pollak, Benicio Del Toro, Chazz Palminteri
Polis patlayan bir tekneyi araştırırdığında onlarca ceset ve uyuşturucu parası bulur. Olaydan kurtulan iki kişi, yanıklarla dolu vücuduyla korkmuş bir Macar terörist ve Verbal Kint adında bir suikastçidir. Polisteki sorgusunda Kint, 6 hafta öncesinden başlayarak olayları anlatır.
9) Leon 1994 / IMDb: 8.6 - Yönetmen: Luc Besson
Oyuncular: Natalie Portman, Jean Reno, Gary Oldman, Samy Naceri, Elizabeth Regen
Jean Reno ve Natalie Portman, soğukkanlı bir katil ile küçük bir kız arasındaki sıra dışı ilişkiyi anlatan bu kült filmde bir araya geliyor. Leon ile aynı apartmanda yaşayan on iki yaşındaki Mathilda, Léon'a sığınır ve intikam için kendisine yardımcı olmasını ister.
8) Kuzuların Sessizliği (The Silence of the Lambs) 1991 / IMDb: 8.6 - Yönetmen: Jonathan Demme
Oyuncular: Anthony Hopkins, Jodie Foster, Scott Glenn, Ted Levine, Kasi Lemmons
Akademiden yeni mezun olan FBI ajanı Clarice Starling kurbanlarının derilerini yüzen sapık bir katilin elindeki kadını kurtarmaya çalışır. Ancak Clarice katile ulaşmak ve hakkında bilgi almak için başka bir psikopat olan ünlü doktor Hannibal Lecter ile yakınlaşacak ve onun güvenini kazanacaktır.
7) Kanlı Elmas (Blood Diamond) 2006 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Edward Zwick
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly, Djimon Hounsou, Arnold Vosloo, Jimi Mistry
Orduda görev yapmış Danny Archer ve Afrikalı Solomon Vandy'nin yolları pembe bir elmas sayesinde kesişir. Solomon ailesie kavuşabilmek, Danny ise yeni bir hayata başlamak için bir fırsat yakalamıştır.
6) Yedi (Se7en) 1995 / IMDb: 8.6 - Yönetmen: David Fincher
Oyuncular: Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Gwyneth Paltrow, R. Lee Ermey
Film, yedi ölümcül günahı (Kibir, Açgözlülük, Şehvet Kıskançlık, Oburluk, Yıkıcılık, Tembellik) işleyenleri öldüren bir seri katili yakalamaya çalışan iki dedektifin hikayesini anlatıyor.
5) The Matrix 1999 / IMDb: 8.7 - Yönetmen: Andy Wachowski, Lana Wachowski
Oyuncular: Keanu Reeves, Hugo Weaving, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano
Gündüzleri bir şirkette bilgisayar programcısı olan Thomas Anderson, geceleri Neo nickname'iyle "hacker"lık yapmaktadır. Ancak yaşadığı sandığı hayatı sorgularken Morpheus sayesinde gerçek dünyaya adım atacak ve içindeki gücü keşfedecektir.
4) Dövüş Kulübü (Fight Club) 1999 / IMDb: 8.8 - Yönetmen: David Fincher, Chon Kye-Young
Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter, Meat Loaf, Jared Leto
Sigorta memuru olan Jack uzun süredir uykusuzluk hastalığından şikayetçidir ve bu durumdan kurtulmak için grup terapilerine katılır. Ancak Tyler Durden ile tanıştıktan sonra Dövüş Kulübü'ne dahil olacaktır.
3) Başlangıç (Inception) 2010 / IMDb: 8.8 - Yönetmen : Christopher Nolan
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Michael Caine
Rüya anında bilinçaltındaki sırları çalmakta uzman olan Cobb ve ekibinin daha da zor bir görevi vardır. Bu defa bir fikri çalmak değil onu bilinçaltına yerleştirmektir.
2) Ucuz Roman (Pulp Fiction) 1994 / IMDb: 8.9 - Yönetmen: Quentin Tarantino
Oyuncular: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, John Travolta, Uma Thurman, Harvey Keitel
Honey Bunny ve Pumpkin birbirine aşık iki genç soyguncudur. Diğer yandan, tahsilata çıkmış iki usta ganster Vincent Vega ve Jules. Vincent aynı zamanda patronunun genç ve güzel karısına bakıcılık yapmakla da görevlidir. Korkusuz bir boksör de para karşılığı hile yapmamak için şehirden kaçar. Kader birbirlerine bu kadar uzak insanların yollarını kesiştirecektir.
1) Kara Şövalye (The Dark Knight) 2008 / IMDb: 9.0 - Yönetmen: Christopher Nolan
Oyuncular: Christian Bale, Morgan Freeman, Heath Ledger, Gary Oldman, Michael Caine
2008 yapımı olan filmde Batman (Christian Bale), Teğmen Jim Gordon (Gary Oldman) ve Bölge Savcısı Harvey Dent (Aaron Eckhart)'in yardımıyla Gotham sokaklarını suç şebekelerinden korurken aniden ortaya çıkan suç dehası Joker (Heath Ledger) ortalığı fena halde karıştırır. Onun zekasıyla başa çıkmak kolay olmayacaktır.
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