36) Sıkıysa Yakala (Catch Me If You Can) 2002 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Amy Adams, Jennifer Garner, Christopher Walken

Frank Abagnale Jr.'nin hayat öyküsünden esinlenilen film, 19 yaşındaki Frank Abagnale Jr.'ın, Pan American World havayolu şirketinde pilot, Georgia'da doktor ve Louisiana'da savcı kılığına bürünerek milyonlarca dolarlık çek sahtekârlığını yaptığını ele alıyor.