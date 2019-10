Ve Sonra Dans Ettik (And Then We Danced) İSVEÇ

Yönetmen: Levan Akin.

Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde yapan “And Then We Danced”, yetenekli dansçı Merab’ın halk dansları ekibine yeni katılan bir gence kapılmasını anlatıyor. Merab, baskıcı bir toplumda sadece aşkı değil kendini de keşfediyor.