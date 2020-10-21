En kötü dönemi! 0:00 / 0:00

Süper Lig'in 5. haftasında 1-0 öne geçtiği maçta Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başındaki en kötü dönemini yaşıyor. Galatasaray, Terim yönetiminde ilk 5 haftadaki en az puanını bu dönemde toplarken Terim de dört Galatasaray dönemindeki en düşük puan ortalamasını yakaladı.

1996-2000 yılları arasındaki dört yılda 2,30 puan ortalamasını tutturan Fatih Terim, 60 maça çıktığı ikinci döneminde 1,92 puan ortalaması tutturmuştu. 2013-14 sezonunun 5. haftasında sonlanan üçüncü döneminde 2,05 puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, 2017-18 sezonunun aralık ayında başlayan dördüncü döneminde ise 1,86 puan ortalamasında kaldı.

AVRUPA'DA DA EN KÖTÜ DÖNEMİ YAŞIYOR

Galatasaray'la tarih yazan ve Türkiye'ye ilkleri yaşatan Fatih Terim, Avrupa'da da en kötü dönemini yaşıyor. Galatasaray, geçen sezon Terim yönetiminde 8. kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını tamamlarken sarı-kırmızılılar ilk kez maç kazanamadan grubu tamamlamıştı. 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında 12 Devler Ligi maçına çıkan sarı-kırmızılılar 1 galibiyet 3 beraberlik ve 8 yenilgi almıştı.

Bu sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a 2-1 yenilerek play-off'ta veda eden Galatasaray Terim yönetiminde ilk kez eleme maçı kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, daha önce Terim idaresinde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 ön eleme turundaki 10 maçını da kazanmıştı.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1997-1998 sezonunda İsviçre'nin Sion, 1998-1999 sezonunda aynı ülkenin Grasshoppers, 1999-2000'de Avusturya'nın Rapid Wien, 2003-2004'te ise Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımlarını ikişer maçta da mağlup etmişti.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi, 3. eleme turunda ise Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını tek maçta yenerek saf dışı bırakmıştı.