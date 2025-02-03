"En pahalı damat" mağdurlarıyla yüzleşti
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün sahte damat olduğu iddia edilen Okan, eski nişanlısı, eski sevgilisi ve dolandırıldığını iddia eden Atakan ile aynı anda yüzleşti
Stüdyodaki yüzleşme ilk olarak Okan, Şermin ve Sema arasında geçti. Okan, Sema ve annesi için “Benim size verecek 1 TL borcum yok” derken, Şermin’e olan borcunuysa kabul etti.
CANLI YAYINA BAĞLANAN İHBARCI ATAKAN İDDİALARIYLA ŞOKE ETTİ
Canlı yayına bağlanan ihbarcı Atakan, Okan’ın net bir şekilde dolandırıcı olduğunu, Amasya’daki üniversitede dolandırmadığı kadının kalmadığını, aynı evi 5 kişiye satmaya çalıştığını, iş birlikçisinin olduğunu iddia etti. Okan tüm bu iddiaları reddetti.