Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "En pahalı damat" mağdurlarıyla yüzleşti | Son dakika haberleri

        "En pahalı damat" mağdurlarıyla yüzleşti

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün sahte damat olduğu iddia edilen Okan, eski nişanlısı, eski sevgilisi ve dolandırıldığını iddia eden Atakan ile aynı anda yüzleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 21:50 Güncelleme: 03.02.2025 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "En pahalı damat" mağdurlarıyla yüzleşti
        ABONE OL

        Stüdyodaki yüzleşme ilk olarak Okan, Şermin ve Sema arasında geçti. Okan, Sema ve annesi için “Benim size verecek 1 TL borcum yok” derken, Şermin’e olan borcunuysa kabul etti.

        CANLI YAYINA BAĞLANAN İHBARCI ATAKAN İDDİALARIYLA ŞOKE ETTİ

        Canlı yayına bağlanan ihbarcı Atakan, Okan’ın net bir şekilde dolandırıcı olduğunu, Amasya’daki üniversitede dolandırmadığı kadının kalmadığını, aynı evi 5 kişiye satmaya çalıştığını, iş birlikçisinin olduğunu iddia etti. Okan tüm bu iddiaları reddetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gaziantep'te heyecan sürüyor!
        Gaziantep'te heyecan sürüyor!
        The Wall Street Journal'dan skandal iddialar
        The Wall Street Journal'dan skandal iddialar
        NATO Genel Sekreteri: Savaşa hazırlanmalıyız
        NATO Genel Sekreteri: Savaşa hazırlanmalıyız
        Evinde başı kesilerek öldürüldü; eşi gözaltına alındı
        Evinde başı kesilerek öldürüldü; eşi gözaltına alındı
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Aşağılık saldırgana tutuklama kararı!
        Aşağılık saldırgana tutuklama kararı!
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Stoperde ilk hedef Ostigard!
        Stoperde ilk hedef Ostigard!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu