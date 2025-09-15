Habertürk
        EN SON DEPREMLER LİSTESİ 16 EYLÜL 2025: Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberi

        Son depremler: 16 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 16 Eylül Salı günü için yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. 16 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen irili ufaklı tüm depremlerin verilerine ulaşılabiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte detaylar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 07:22 Güncelleme: 16.09.2025 - 00:12
        Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 16 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        SON DEPREMLER LİSTESİ 15 EYLÜL

        2025-09-15 16:45:57 39.20639 28.30333 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-15 16:07:30 39.17694 39.80972 7.04 ML 1.4 Nazımiye (Tunceli)

        2025-09-15 16:06:39 41.04694 33.63806 13.08 ML 2.5 İhsangazi (Kastamonu)

        2025-09-15 15:58:59 38.87889 42.50306 7.03 ML 1.9 Ahlat (Bitlis)

        2025-09-15 15:47:26 39.21778 28.13917 4.59 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-15 15:32:29 39.58639 37.80778 6.18 ML 2.0 Zara (Sivas)

        2025-09-15 15:19:29 40.22333 32.8775 7.11 ML 1.4 Çubuk (Ankara)

        2025-09-15 15:18:42 39.98472 34.02722 8.2 ML 0.9 Delice (Kırıkkale)

        İZMİR'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13:19'da merkez üssü İzmir Buca olan bir deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 9.11 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        ADIYAMAN'DA DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 10:39'da Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        3.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 11.12 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

