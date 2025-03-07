Karadeniz ve Hatay deprem ile sallandı! 7 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. 7 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. AFAD verilerine göre Karadeniz, Hatay ve Elazığ 3 ve üzeri büyüklükteki deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre Karadeniz, Hatay ve Elazığ’da 3 ve üzeri büyüklükte deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 7 Mart 2025 son depremler listesi…
ELAZIĞ'DA DEPREM
Yer: Merkez (Elazığ)
Tarih: 2025-03-07
Saat: 01:41:59
Enlem: 38.58167
Boylam: 39.67417
Derinlik: 7.0 ML
Büyüklük: 3.2
HATAY'DA DEPREM
Yer: Palmyra, Humus (Suriye) - [184.44 km] Reyhanlı (Hatay)
Tarih: 2025-03-07
Saat: 01:08:39
Enlem: 34.9275
Boylam: 37.91722
Derinlik: 8.23 ML
Büyüklük: 3.2
KARADENİZ'DE DEPREM
Yer: Karadeniz
Tarih: 2025-03-07
Saat: 00:20:38
Enlem: 44.11028
Boylam: 38.55639
Derinlik: 6.91 ML
Büyüklük: 3.4
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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