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        Haberler Bilgi Gündem EN SON DEPREMLER SON DAKİKA 7 Mart 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Karadeniz ve Hatay deprem ile sallandı! 7 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. 7 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. AFAD verilerine göre Karadeniz, Hatay ve Elazığ 3 ve üzeri büyüklükteki deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 07:21 Güncelleme: 07.03.2025 - 07:21
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        1

        Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre Karadeniz, Hatay ve Elazığ’da 3 ve üzeri büyüklükte deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 7 Mart 2025 son depremler listesi…

        2

        ELAZIĞ'DA DEPREM

        Yer: Merkez (Elazığ)

        Tarih: 2025-03-07

        Saat: 01:41:59

        Enlem: 38.58167

        Boylam: 39.67417

        Derinlik: 7.0 ML

        Büyüklük: 3.2

        3

        HATAY'DA DEPREM

        Yer: Palmyra, Humus (Suriye) - [184.44 km] Reyhanlı (Hatay)

        Tarih: 2025-03-07

        Saat: 01:08:39

        Enlem: 34.9275

        Boylam: 37.91722

        Derinlik: 8.23 ML

        Büyüklük: 3.2

        4

        KARADENİZ'DE DEPREM

        Yer: Karadeniz

        Tarih: 2025-03-07

        Saat: 00:20:38

        Enlem: 44.11028

        Boylam: 38.55639

        Derinlik: 6.91 ML

        Büyüklük: 3.4

        5

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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