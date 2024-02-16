Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.258,39 %0,18
        DOLAR 30,8204 %0,29
        EURO 33,1876 %0,01
        ALTIN 1.987,24 %0,38
        FAİZ 42,85 %0,40
        GÜMÜŞ GRAM 22,80 %0,71
        BITCOIN 51.859,00 %0,95
        GBP/TRY 38,7685 %-0,11
        EUR/USD 1,0768 %-0,04
        BRENT 82,40 %-0,56
        ÇEYREK ALTIN 3.249,14 %0,38
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enerjisa Enerji ve MLP Care iş birliği ile sağlıkta temiz enerji dönemi - İş-Yaşam Haberleri

        Enerjisa Enerji ve MLP Care iş birliği ile sağlıkta temiz enerji dönemi

        MLP Care ve Enerjisa Enerji, YEO Teknoloji'nin çözüm ortağı olarak katkı sunacağı Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleri için bir araya geliyor. Sağlık sektörü için öncü olacak bu iş birliği ile Türkiye'nin 4 ilinde 7 farklı noktada güneş enerjisi santralleri kurulacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 11:45 Güncelleme: 16.02.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enerjisa Enerji ile sağlıkta temiz enerji dönemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Enerji Performans Modeli (ESCO) ile gerçekleşecek proje, sağlık ve enerji sektörünün önemli firmalarını bir araya getiriyor. Sürdürülebilirlik konusunu merkezine alan üç şirket, yaptıkları çalışmalar ile Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümüne ve dolayısıyla karbon sıfır hedefine koşmasına destek olmayı amaçlıyor.

        Performansa dayalı iş modeli anlayışıyla kurulacak olan GES’ler ile 7 lokasyonda yıllık ortalama 112,401 GWh temiz enerji üretilerek, yıllık 73 bin tonun üzerinde karbon salımı engellenecek. Farklı lokasyonlardaki GES’ler sayesinde yıllık yaklaşık 37 bin 468 hanenin elektrik tüketimine denk gelen enerji üretimi, herkes için daha iyi bir gelecek yaratmak için çevreci bir şekilde sağlanacak.

        REKLAM

        Enerjisa Enerji’nin ‘İşimin Enerjisi’ çözümleri kapsamında hayata geçecek tesislerin 7 yıllık sözleşme süresince tüm bakım, onarım ve işletme çalışmaları da Enerjisa Enerji tarafından yapılacak. GES’lerde üretimin 2024 yılında başlaması planlanıyor.

        MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Usta, proje ile ilgili "Sürdürülebilirlik uzmanlığımız gereği bizim için sadece bir çalışma alanı değil, iş yapma biçimi. Sağlıklı büyüme, sağlıklı toplum, sağlıklı çevre hedeflerimizi sürdürülebilir süreçlerle destekliyoruz. Bu alanda öncü çalışmalar yapıyoruz. Kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin dahil olduğu BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki ilk hastaneler grubuyuz. Ayrıca sürdürülebilirlik raporu yayınlayan ilk sağlık hizmet sunucusuyuz. GES projesi sürdürülebilirlik çalışmalarımız için önemli bir adım olacak. Bizi karbon sıfır hedefimize bir adım daha yaklaştıracak. Bu proje sadece şirketimiz için değil, ülkemiz ve dünyamızın geleceği için de son derece önemli. Örnek olması en büyük temennimiz" ifadelerini kullandı.

        Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümü hedeflerine doğrudan katkı sağladıklarını ve en büyük paya sahip şirketlerden biri olmanın gururunu taşıdıklarını belirten Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar ise "Enerjisa olarak iklim değişikliği ile mücadeleyi içselleştirmiş bir şirketiz. Enerji sektörü, tüm dünyadaki karbon salımının direkt ve doğrudan yüzde 80’inin bizzat sorumlusudur. Türkiye’nin en büyük enerji sektörü oyuncusu olarak sorunun bir parçası isek çözümün de parçası olmalıyız anlayışını tüm hareket alanlarımızda benimsiyoruz. Türkiye’nin en büyük ithalat kalemlerinden biri olan enerjide kendi kendimize yetebilmek, dış borcumuza olan etkisini minimuma getirmek, ülkemiz için kendimizi sorumlu gördüğümüz bir konu. Bunu gerçekleştirmek üzere çıkılan yolda sürdürülebilirlik hedeflerini kutup yıldızı olarak benimsiyor ve yatırımlarımızı yenilenebilir enerji teknolojileri alanında kuvvetlendiriyoruz. Bugün olduğu gibi değerli iş birliklerimiz ile çarpan etkisini ortaya çıkartıyoruz ve iş birliklerinin enerji dönüşümünde önemli bir rol oynadığını biliyoruz. 2020’den beri geliştirdiğimiz İşimin Enerjisi projeleri arasında sağlık sektöründe gerçekleştirdiğimiz birçok enerji verimliliği uygulamaları var. Yurtiçi ve yurtdışındaki hastaneleri ile sağlık sektörüne yön veren bir kurum olan MLP Care ile Güneş Enerjisi Santrali projesinde ortak paydada buluşarak ülkemize ve doğaya değer katacak bir eser bırakmak, sağlık sektörünün de örnek alacağı bir projeye imza atmak hepimiz için mutluluk verici. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürler ederim" dedi.

        Projenin çözüm ortağı YEO Teknoloji’nin CEO’su Tolunay Yıldız ise "YEO olarak 20. yılımıza girerken sektörün en yenilikçi kurumlarından biri olmayı hedefledik. Elektrik üretimi, iletim ve dağıtımdan enerjinin akıllı ve verimli kullanım ve uygulanmasına kadar enerjinin her alanına dokunan faaliyetler yürüterek ülke ekonomisine değer katıyoruz. ‘Bizce Mümkün’ sloganıyla sadece enerjinin dönüşümüne değil dünyanın dönüşümüne de katkı sağlıyoruz. YEO’nun Güneş enerjisi santralleri alanında 1000 MW'ın üzerinde proje geliştirme ve anahtar teslim kurulum tecrübesi bulunuyor. YEO’nun bu alanda devam eden 20 projesinin gücü 200 MW’ı aşıyor. MLP Care’in vizyonu ve Enerjisa Enerji’nin ESCO modeliyle bu alanda bir ilki hayata geçirmekten dolayı mutluyuz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #enerjisa

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Taksicinin katili hakim karşısında!
        Taksicinin katili hakim karşısında!
        Helikopterle bulunan 4 kişinin katili kardeşler için karar!
        Helikopterle bulunan 4 kişinin katili kardeşler için karar!
        Rekor uyuşturucuya rekor ceza!
        Rekor uyuşturucuya rekor ceza!
        5.1 milyar TL topladığı iddia edilmişti! İşte holding patronunun ifadesi!
        5.1 milyar TL topladığı iddia edilmişti! İşte holding patronunun ifadesi!
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Taylor Swift-Biden komplosuna inanıyorlar mı?
        Taylor Swift-Biden komplosuna inanıyorlar mı?
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        İşte gecenin sonuçları!
        İşte gecenin sonuçları!
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        Yabancılar en çok nereden ev alıyor?
        Yabancılar en çok nereden ev alıyor?
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        Marmara'da batan geminin 6 mürettebatı aranıyor!
        TÜİK'e göre gençlerin mutluluk oranı arttı
        TÜİK'e göre gençlerin mutluluk oranı arttı
        "Bir kez daha kanıtladı"
        "Bir kez daha kanıtladı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper'in rönesansı!
        Barış Alper'in rönesansı!
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        "Aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk"
        "Aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk"
        Mehmet Ayan yazdı: Önce tutan sonra atan
        Mehmet Ayan yazdı: Önce tutan sonra atan