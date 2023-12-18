Enerjisa Enerji’den deprem bölgesinde ‘Daha İyi Bir Gelecek İçin’ destek UNDP Türkiye, Gaziantep Ticaret Odası, Adana Ticaret Odası ve İhtiyaç Haritası tarafından hayata geçirilen RRDC – Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi projesi ilk kez Adana'da düzenlenen toplantıda duyuruldu. Deprem bölgesindeki 11 ilin ekonomik, sosyal, kültürel ve sivil toplum alanlarında yeniden yapılanması ve kalkınmasına katkı sağlamak için kurulan merkezin tek özel sektör paydaşı ise Enerjisa Enerji oldu.

Enerjisa Enerji, geçtiğimiz Temmuz ayında duyurduğu ve Türkiye’nin ekonomik verimliliğine katkı sağlamak için hayata geçirdiği ‘Daha İyi Bir Gelecek’ platformunun ilk somut çıktısı olarak ortaya çıkan Türkiye Verim Araştırması’nın sonuçları kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ederken, Türkiye’deki verimlilik sorununa yönelik olarak geliştirdiği ilk somut çözüm projesi için UNDP Türkiye, İhtiyaç Haritası, Adana Ticaret Odası ve Gaziantep Ticaret Odası ile bir araya geliyor.

Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi (RRDC) ismi ile hazırlanan proje sayesinde; deprem bölgesindeki ekonomik, sosyal, kültürel ve sivil toplumun yeniden yapılanması ve kalkınmasına katkı sağlanacak. Bölgedeki işletme ve kurumları hibe, çalışma alanı, eğitim, iş birliği ve uygun finansmana erişim gibi konularda destekleyecek olan merkezler, Adana ve Gaziantep’te kurularak depremden etkilenen 11 ilin tamamına katkı sağlayacak.

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Enerjisa Enerji’nin öncülüğünde kurulan Daha İyi Bir Gelecek platformunun da destekçileri arasında yer alan UNDP Türkiye ve İhtiyaç Haritası ile birlikte Adana ve Gaziantep Ticaret Odaları da küçük işletmelerin ve ihtiyaçlarının saptanması ve desteklerin verilmesine yönelik katkılar sunuyor.

Adana’da düzenlenen proje tanıtım toplantısında Enerjisa Enerji, UNDP Türkiye, Adana Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Odası, İdema ve INOGAR temsilcileri projenin detaylarını aktarırken ‘Deprem Sonrası Bölgesel Yeniden Yapılanma’ ile ‘Ekonomik Kalkınma ve İşletmelerin Güçlendirilmesi’ başlıklarını derinlemesine bir şekilde tartıştı.

“RRDC PROJESİYLE İŞLETMELERE DESTEK OLARAK BÖLGE EKONOMİSİNİ AYAĞA KALDIRACAK ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASIYIZ” Tanıtım toplantısında konuşan EnerjiSA Enerji CEO’u Murat Pınar, deprem sonrasında yeniden yapılanma için bölgede olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirterek “Enerjisa Enerji olarak bu ülkenin geleceği için çalışıyor ve herkes için daha iyi bir gelecek hayali ile kurduğumuz platform aracılığıyla Türkiye’nin ekonomik verimliliğine yönelik çözümler üretiyoruz. Bir yandan da deprem bölgesinde faaliyet gösteren bir şirket olarak, bu bölgenin daha iyi bir geleceğe hazırlanması için sorumluluk alıyoruz. Biz depremin ilk anından itibaren elektrik şebekesini ayakta tutarak da buradaydık, deprem sonrası da yeniden yapılanma için de buradayız ve hep var olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. REKLAM Pınar ayrıca “Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi - RRDC Projesi projesi sayesinde işletmelere destek olunmasıyla bölge ekonomisini yeniden ayağa kaldıracak çözümün bir parçasıyız. EnerjiSA olarak var olduğumuz her alanda şunu önceliklendiriyoruz: ‘Sorunun bir parçası isek, çözümün de bir parçası olmalıyız” dedi. Paydaşlar tarafından titizlikle hazırlanan RRDC projesinin tek özel sektör destekçisi olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Pınar “Bu merkezler sayesinde işletmelere destek olarak tekrar ekonomiye katılımları sağlanacak ve istihdama da önemli bir katkı sunulmuş olacak. Bizler sahip olduğumuz maddi yatırım imkanının yanı sıra işin sosyal ve kültürel boyutlarını da ele alan bir yapı oluşturmanın, bu vesile ile örnek teşkil etmenin gururunu taşıyoruz. Projede emeği geçen, katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza en içten şekilde teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. "BİZ BURADAYIZ, OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ" Pınar konuşmasında ayrıca "Topluluğun tek dışarıdan dışarıdan derken iş hayatından tek katılımcısı biziz. Bu bize gurur veriyor. Hayatını kaybeden arkadaşlarımız ki 17 arkadaşımız hayatını kaybetti bu depremde. Onlara bizim bu borcumuz, vefa borcumuz ki bu bölgede biz devam ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Biz buradayız, unutmayan herkese de buradan teşekkür etmek istiyorum" diye ekledi. REKLAM

"İŞ VE GEÇİM KAYNAKLARINI GERİ KAZANDIRMAK İÇİN SORUMLULUK ALIYORUZ" Toplantıda konuşan İhtiyaç Haritası kurucu ortağı Mert Fırat ise, "İhtiyaç Haritası olarak, illerin yeniden yapılanma ve sürdürülebilir kalkınma ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler ve projeler yürütmek üzere uzun soluklu bir yola çıktık. Her birimizin iyileşmesi, toplumumuzun iyileşmesi noktasında çok değerli. Adana ve Gaziantep Ticaret Odası koordinasyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve özel sektör temsilcilerinin destekleriyle Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezlerini hayata geçirdik. İhtiyaç Haritası olarak imece anlayışından geliyoruz. Yapabileceğimiz her yerde insanlara güvenli ve güvenceli bir yer sağlamaya ek olarak, işleri ve geçim kaynaklarını geri kazandırmak için de sorumluluk alıyoruz.” dedi.

"BU ÇALIŞMANIN PARÇASI OLMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUM" REKLAM Toplantıda konuşan isimlerden UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louise Vinton ise "Çoğu kişinin dile getirdiği gibi benim için de 6 Şubat öncesi ve sonrası olarak ayrılıyor. O zaman içerisinde yaşananları idrak ederken yaşadıklarımızı hatırlıyorum bu herhangi bir deprem değildi, şimdiye dek yaşanmış en büyük depremdi. Güvenlik açısından ve planlama açısından birçok şey yapmamız gerekiyordu. Çok trajik sonuçlar da yaşandı. Kayıplar ve kurbanlar dışında neredeyse 1 milyon insan hala konteynerlerde yaşıyor bu geçici konutlarda yerleşim bölgelerinde yerleşkelerde yaşıyor. Bu insanları kalıcı olarak geçebilecekleri konutlara kavuşturmamız gerekiyor. Bu nedenle ortaklaşa çalışmanın bir paydaşı olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. EnerjiSa'ya da partnerliği için, bize ek enerji tedariğinde bulunduğu için bu çalışmalarda yardımları için özellikle teşekkür etmek istiyorum" dedi. DAHA İYİ BİR GELECEK PLATFORMU Daha İyi Bir Gelecek Platformu, Enerjisa Enerji öncülüğünde Türkiye’nin ekonomik verimliliğine katkı sağlamak amacıyla kuruldu. Platformu destekleyen ve danışma kurulunda yer alan kurumlar arasında, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye Ekonomi Araştırmaları Vakfı (TEPAV), TÜBİTAK MAM, İTÜ Enerji Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi İklim, Enerji ve Çevre Araştırmaları Merkezi (IICEC) ve Tiyatro Kooperatifleri yer alıyor.