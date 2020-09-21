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Enerjisa Üretim, 7 büyük bankayla 650 milyon euro tutarında “Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kredi Sözleşmesi” imzaladı.

Sözleşme kapsamında Enerjisa Üretim tüm dünyada pandemiye rağmen hız kesmeyerek Ağustos ayında toplam hacmi 1,5 trilyon ABD Doları’nı geçen sürdürülebilir borçlanma araçlarından biri olan Sürdürülebilirlikle bağlantılı Kredi Mekanizması’ndan faydalanacak.

Enerjisa Üretim, bu kapsamda iki önemli alanda sürdürülebilirlik çalışmalarına hız vereceğini de açıkladı. Şirket bir taraftan enerji yatırımları portföyünde yenilenebilir enerji payını önemli oranda artıracağını taahhüt ederken, cinsiyet eşitliğinde de uluslararası ölçekte en iyi standartlara da çıkmak için çalışacak. Şirketin gelecek dönem hedeflerini gerçekleştirmesine de katkı sağlayacak bu sözleşme, Enerjisa Üretim’in kuruluş aşamasında aldığı uzun vadeli kredileri bu yeni finansman ile değiştirerek sağlam bilanço yapısını daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Sürdürülebilir Kredi Mekanizması kurallarına göre, Enerjisa için finansman sağlayacak 7 banka Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, HSBC, ING, TEB ve İşbank AG oldu.

Krediye katılan bankaların yaptığı ortak açıklamada; “Bu sözleşme, Türkiye’ye ve Türkiye’nin enerji piyasalarına olan güvenimizin önemli bir işaretidir. Enerjisa Üretim’in bugünkü sağlıklı bilançosu ile düzenli nakit yaratırken, özellikle yenilenebilir büyüme yatırımlarını da hayata geçirecek olması bizim için de bir gurur kaynağıdır” dendi. Türkiye’nin özellikle rüzgâr ve güneş alanlarındaki potansiyelinin de altını çizen bankalar, yenilenebilir enerji alanındaki büyüme projelerine her zaman ilgi duyduklarını ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

YENİLENEBİLİR BÜYÜMEYE DEVAM

Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bugün yüzde 56’sı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 21 santral yatırımımız ile enerjinin kesintisiz arzı için üretmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ikincisi yapılan Rüzgâr Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde, projelerimizle 500 MW’lık kapasite kazandık. Aydın ve Çanakkale bölgelerine yapacağımız rüzgâr santralleri yatırımlarıyla, toplam üretim kapasitemizi 4.107 MW’a yükseltme ve portföyümüzdeki yeşil yatırımların payını çok daha yukarılara çekme potansiyelini yakaladık. Enerjisa Üretim olarak hem bu yükseliş ivmesini devam ettirmek hem de bizim için stratejik önceliklerimizden biri olan yenilebilir alanda yeni yatırımlar gerçekleştirmek en önemli önceliklerimiz arasında. 7 banka ile imzaladığımız Türkiye’nin en büyük Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kredi Sözleşmesi, bu potansiyeli hayata geçirmemize destek olacak.Bu büyüme yolculuğumuzda kıymetli bir iş birliği yaptığımız bankalara da bize duydukları güven için çok teşekkür ederim.” dedi.