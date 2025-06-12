"Enflasyon düşmeye devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Programın genel anlamda öngördüğü çerçevede sonuç verdiğini belirten Bakan Şimşek "Programın temel hedefi enflasyonu kalıcı şekilde tek hanelere indirmek. Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek. Diğer hedefimiz sürdürülebilir cari açık; orada da arzuladığımız sonucu aldık. Cari açık uzun bir süredir milli gelire oran olarak yüzde 1'in altında dedi.

KKM YAKINDA SONA ERECEK

Bütçe açığının nispeten yüksek seyrettiğini söyleyen Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

"Ama deprem yaralarını başarılı bir şekilde sarıyoruz. Bütçe açığında da düşüş var. 2024'te 4.9 olan bütçe açığını bu sene ciddi bir şekilde aşağı çekme programı uyguluyoruz.

Ağustos 2023'te KKM zirveyi buldu, 144 milyar civarına çıktı; bugün 15 milyar doların altına inmiş durumda. Bunu piyasayı bozmadan başardık. Yakında da muhtemelen bu uygulamaya son vereceğiz."

"EKONOMİNİN DİRENCİNİ ARTIRDIK"

Bir diğer önemli konunun rezerv birikimi sağlamak olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek "Rezerv gelirlerine baktığımızda, nette 90 milyar dolar artış var. Brütte de 55-60 milyar dolarlık bir artış var. Program, öngörüldüğü çerçevede sonuç veriyor; enflasyon düşüyor, bütçe açığı azalıyor, cari açık azaldı ve sürdürülebilir noktada bir takım riskleri azalttık, ekonominin direncini artırdık" dedi.