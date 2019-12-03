Enflasyonun kasımda aylık yüzde 0,38 ile piyasa öngörülerinden daha az artış kaydetmesinin ardından, ekonomistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) son Enflasyon Raporu ile 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı'nda yıl sonu için belirtilen yüzde 12'lik enflasyon tahmininin altında kalınabileceğine işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,38 ve yıllık yüzde 10,56 artış kaydetti.

AA Finans tarafından gerçekleştirilen enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistler, kasımda TÜFE'nin yüzde 0,75 artacağını öngörüyordu.

Beklentilerden düşük gelen kasım ayı verileri, TCMB'nin yılın son Enflasyon Raporu ile 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı'nda yıl sonu için belirtilen yüzde 12'lik enflasyon hedefinin altında kalınabileceğini ortaya koydu.

TÜFE KASIM'DA AYLIK YÜZDE 0.38 ARTTI

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %0,59, haberleşmede %0,39, konutta %0,36 ve ulaştırmada %0,33 artış gerçekleşti.

ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLERDE DÜŞÜŞ

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Kasım ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,15 ile lokanta ve oteller oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğitim %14,35, çeşitli mal ve hizmetler %14,03, sağlık %13,85 ve lokanta ve oteller %13,07 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

GIDA FİYATLARI KASIM'DA YILLIK YÜZDE 8.89 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,59, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,13 artış gerçekleşti.

Kasım 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 296 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 89 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.