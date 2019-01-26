Bolu'da, engelli bir kişinin kafasında sigara söndürdüğü iddiasıyla yargılanan kişinin sigaranın silah sayılmasıyla aldığı hapis cezası, iş yerinin duvarına 3 ay boyunca "Ben engelli bir vatandaşı yaraladım. Tüm Bolu halkından özdür diliyorum" yazan broşür asma cezasına çevrildi.

DAVA AÇILDI

Bolu'da yaşayan ve yüzde 70 oranında zihinsel engelli M.K.'nin kafasında sigara söndürdüğü iddiası ile Melih A. (25) hakkında, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten yaralama" suçundan dava açıldı. Bolu 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık Melih A., zihinsel engelli M.K. ve annesi N.K. ile avukatları katıldı. Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunma yapması için söz verilen sanık Melih A., kendisinin daha önce ifade verdiğini anımsatarak, ifadesini aynen tekrarladığını söyledi.

'ŞAKA AMAÇLI DOKUNDURDUM'

M.K'yi tanıdığını belirten Melih A, "Kendisine ara sıra çalıştığım ve sahibi olduğum bakkalda sigara veririm. Olay günü de mağdurun kafasında sigara izmaritini şaka amaçlı olarak birkaç defa dokundurdum ama ben sigaranın yanık vaziyette olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi.

HAPİS CEZASI

M.K. de sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti. Tarafları dinleyen hakim, sanığın "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi yaralama" suçundan 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

SİGARA SİLAH SAYILDI

Ayrıca sanığın suç teşkil eden yaralama olayını beden ve ruh bakımından savunamayacak kişiye karşı silahla gerçekleştirildiğini de dikkate alan hakim, sanığın hapis cezasını 9 aya çıkarttı. Sanığın mahkemedeki iyi halini de değerlendiren hakim, sanığa 7 ay 15 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

BROŞÜR ASACAK

Sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilerek, kararın kesinleşmesinden bir hafta sonraki günden başlamak üzere, 3 ay süreyle iş yerinin görünür kısmına 50X50 santimetre boyutlarında üzerinde "Ben bir engelli vatandaşı yaraladım. Tüm Bolu halkından özür diliyorum." şeklinde broşür asması yükümlülüğüne tabi tutulması kararlaştırıldı. Sanığın 7 gün içinde yapacağı itirazın kabul edilmemesi halinde, 1 Şubat'tan itibaren iş yerinde verilen karar doğrultusunda broşür asacağı öğrenildi.