Engin Altan Düzyatan, Dubai’ye taşınma nedenini açıkladı

Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan, çocukları; Alara ve Emir ile birlikte süredir Dubai’de yaşıyor. Ünlü oyuncu, katıldığı bir etkinlikte Dubai’ye taşınma nedenini açıkladı.

Engin Altan Düzyatan; "Ben gidip geliyorum ama çocuklar orada okula başladılar. Daha iyi bir dil eğitimi almalarını ve uluslararası arkadaşlıklar kurmalarını istiyoruz. Bunun, ileride onlara büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İşlerimizi tamamladıktan ve okullarını bitirdikten sonra ise memleketlerine dönerek, burada hizmet vermeye devam edebilirler" dedi.