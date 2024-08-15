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        Haberler Sağlık Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna, hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından 248. saatte enkaz altından çıkarılan Aleyna Ölmez, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre tedavi gördüğü Ankara Üniversitesine öğrenci olarak yerleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:36 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:36
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        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
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        Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü'nü kazanan Ölmez'i telefonla arayarak tebrik etti.

        Ölmez'in Ankara Üniversitesini kazanmasından memnuniyet duyduğunu belirten Ünüvar, "Geçen yıl depremden sonra gönül bağı kurmuştuk sizinle. Bizim bir depremzede kardeşimiz olarak seni misafir etmiştik, tedavini yapmıştık. Şimdi artık organik bağ kurdun, hakiki bir Ankara Üniversiteli oldun. Heyecanla bekliyoruz seni" ifadesini kullandı.

        Ankara Üniversitesini kazandığı için heyecanlı olduğunu belirten Ölmez de Ünüvar'a her şey için teşekkür etti.

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        DEPREMDE ANNESİ, BABASI VE KARDEŞİNİ KAYBETMİŞTİ

        Depreme Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda yakalanan, annesi, babası ve kardeşini kaybeden Ölmez, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da ziyaret ettiği Aleyna Ölmez, teyzesiyle birlikte bir süre Ankara'da yaşamış, ardından Kahramanmaraş'a dönmüştü.

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