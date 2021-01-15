Epic Games'den bir ücretsiz oyun daha: Star Wars Battlefront ll

Epic Games her hafta bir oyunu ücretsiz veriyor. Oyun meraklıları bu oyunları Epic Games'in internet sayfasından ücretsiz bir şekilde indirebilir. Ve indirdiği ücretsiz oyunlara sonsuza kadar sahip olabilir. Geçtiğimiz aylar içinde GTA V, Alan Wake gibi oyunları ücretsiz dağıtan Epic, şimdi de Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'ı ücretsiz hale getirdi.

STAR WARS BATTLEFRONT 2 NASIL İNDİRİLİR?

-Epic Games'in ücretsiz indirme sayfasına girin.

-Sağ alt köşedeki Yükle butonuna tıklayın,

-Epic Games hesabınıza giriş yapın,

Hesabınız yoksa Kayıt Ol diyerek üye olun

-Açılan penceredeki Sipariş Ver butonuna tıklayın,

-Eğer Epic Games başlatıcısı yüklüyse açın,

Eğer Epic Games başlatıcısı yüklü değilse indirip kurun,

-Epic Games Launcher'ı açın,

-Kütüphane bölümüne gelerek Star Wars Battlefront II'yi ücretsiz indirin.

STAR WAR BATTLEFRONT 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?

MİNİMUM

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10

İşlemci: AMD FX 6350 veya Intel Core i5 6600K

RAM: 8 GB

Ekran kartı: AMD Radeon HD 7850 2 GB veya NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB

Depolama: 60 GB

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İşletim sistemi: 64-bit Windows 10 veya daha yenisi

İşlemci: AMD FX 8350 Wraith veya Intel Core i7 6700 veya eşdeğeri

RAM: 16 GB

Ekran kartı: AMD Radeon RX 480 4 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB

Depolama: 60 GB